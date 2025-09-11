În zilele noastre, cuișoarele sunt utilizate într-o varietate de moduri. De exemplu, în gastronomie, sunt folosite pentru a adăuga aromă la felurile de mâncare, dar în medicină, sunt apreciate pentru proprietățile lor antibacteriene, antivirale și antiinflamatorii. În industria cosmetică, cuișoarele sunt folosite în produsele de îngrijire orală, datorită capacității lor de a îmbunătăți respirația și de a combate bacteriile orale.



Pe lângă proprietățile antioxidante, cuișoarele sunt cunoscute și pentru efectele lor antiinflamatorii. Acestea conțin compuși cu efecte antiinflamatorii puternice, ceea ce înseamnă că ceaiul de cuișoare poate ajuta la reducerea inflamației și a durerii în organism, fiind deosebit de benefic pentru persoanele care suferă de afecțiuni inflamatorii precum artrita. O altă proprietate valoroasă a ceaiului de cuișoare este capacitatea sa antiseptică și antimicrobiană. Pe lângă toate aceste beneficii, băutura ajută la îmbunătățirea digestiei și la prevenirea unor tulburări comune, cum ar fi balonarea, indigestia sau constipația.