Ceaiul de gutui, cunoscut de generații în cultura românească și în multe alte tradiții europene și asiatice, revine în atenția specialiștilor datorită multiplelor sale beneficii pentru sănătate. Obținut din fructe, frunze sau semințe, acest ceai nu este doar o băutură aromată și reconfortantă, ci și o sursă bogată de compuși bioactivi cu efecte antioxidante, antiinflamatoare și digestive.



În medicina populară românească, ceaiul de gutui era folosit pentru calmarea tusei, reglarea digestiei și întărirea imunității. Astăzi, cercetările moderne confirmă o parte dintre aceste tradiții, demonstrând că gutuile conțin polifenoli, vitamina C, taninuri și fibre solubile, elemente cu rol esențial în menținerea sănătății organismului.



Gutuile au proprietăți antioxidante, antiinflamatoare, antimicrobiene și emoliente.



Consumat cu regularitate, ceaiul de gutui susține sănătatea sistemului respirator, protejează inima și vasele de sânge, ajută organismul să facă față stresului oxidativ și contribuie la întărirea imunității.



Deși are multiple efecte benefice, specialiștii atrag atenția că semințele crude de gutui conțin amigdalină, o substanță care în exces poate fi toxică. De aceea, se recomandă consumul cu prudență și prepararea corectă a ceaiului.



