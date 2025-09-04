Ceaiul de gutui nu este doar o băutură caldă și parfumată ce însoțește serile reci de toamnă. În spatele gustului delicat și al aromei inconfundabile se ascund o mulțime de beneficii. Din fructe, frunze sau chiar semințe, această băutură a fost folosită încă din antichitate ca remediu natural pentru tuse, dureri în gât sau probleme digestive. Astăzi, medicina modernă începe să confirme ceea ce bunicii știau instinctiv: gutuia are cu adevărat proprietăți vindecătoare. Fructele conțin vitamina C, polifenoli și taninuri cu efect antioxidant și antiinflamator, iar semințele, atunci când sunt lăsate la macerat, eliberează mucilagii care calmează mucoasele iritate ale gâtului și stomacului.



Specialiștii spun că ceaiul de gutui poate ajuta la reglarea digestiei, ameliorarea refluxului gastric ușor și susținerea imunității în sezonul rece. În plus, potasiul din compoziția fructului ajută la menținerea unei tensiuni arteriale normale, iar pectinele contribuie la reducerea colesterolului. Deși pare un remediu simplu, el merită un loc în rutina zilnică a celor care caută alternative naturale, echilibrate și plăcute pentru sănătate. Cu precauția firească de a evita consumul de semințe crude în cantități mari, din cauza conținutului de amigdalină, această băutură rămâne un exemplu perfect de echilibru între gust și beneficiu.