Ceaiul de iasomie este cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante, datorate în special conținutului bogat în catechine. Potrivit specialiştilor, acestea sunt substanțe bioactive cu rol important în protejarea celulelor împotriva acțiunii nocive a radicalilor liberi. Totodată, băutura conține un nivel ridicat de antioxidanți care pot ajuta la prevenirea îmbătrânirii premature a celulelor. De asemenea, ceaiul de iasomie are proprietăți antiinflamatorii și analgezice, ajutând la reducerea inflamațiilor și la calmarea durerilor. Foarte important, aroma de iasomie are un efect calmant și relaxant, fiind utilizată frecvent în aromaterapie pentru a promova relaxarea și în combaterea stresului.



În acelaşi timp, acest tip de ceai poate avea beneficii și pentru sistemul cardiovascular, putând contribui la îmbunătățirea circulației sanguine și la reducerea riscului de boli cardiovasculare. Un alt beneficiu se referă la conținutul său bogat în antioxidanți. Acești compuși puternici ajută la combaterea daunelor cauzate de radicalii liberi în corp, contribuind la prevenirea unei game largi de boli, inclusiv a bolilor cardiovasculare și a cancerului. În caz că nu ştiaţi, el poate, de asemenea, ajuta la îmbunătățirea digestiei. Nu în ultimul rând, extractul de iasomie are proprietăți anti-inflamatorii și efect de protecție gastric, ambele putând ajuta la îmbunătățirea sănătății digestive. În plus, ceaiul de iasomie poate contribui la întărirea sistemului imunitar, datorită conținutului său bogat în vitamine și minerale care ajută la întărirea imunității, prevenind astfel răcelile și gripa.