Ceaiul de scorțișoară este extrem de apreciat pentru multiplele sale beneficii asupra sănătății. Bogat în antioxidanți puternici, acesta ajută la protejarea organismului împotriva radicalilor liberi, prevenind astfel îmbătrânirea prematură și bolile cronice precum afecțiunile cardiace și cancerul. Pe lângă efectul antioxidant, scorțișoara are proprietăți antiinflamatorii care pot reduce inflamația cronică, responsabilă de numeroase afecțiuni. De asemenea, are efect antimicrobian, susținând lupta împotriva infecțiilor respiratorii. Un beneficiu important este reglarea nivelului zahărului din sânge, ceaiul fiind util în special persoanelor cu diabet sau risc crescut de boală.



De asemenea, favorizează digestia, reducând balonarea și disconfortul abdominal și poate ameliora durerile cauzate de afecțiuni inflamatorii, precum artrita. Pentru un ceai aromat și eficient, puneți o bucată mică de scorțișoară (sau o linguriță de scorțișoară măcinată) într-o cană cu apă clocotită. Lăsați la infuzat 10-15 minute, apoi strecurați-l și consumați-l cald. Se recomandă un consum moderat, de 1-2 căni pe zi. Deși este natural, băutura poate avea efecte secundare dacă este consumat în exces. De exemplu, poate irita stomacul sau poate interacționa cu medicamentele anticoagulante. Femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni hepatice ar trebui să evite consumul excesiv sau să consulte medicul înainte.