Ceaiul de urzică este o băutură tradițională cunoscută pentru multiplele sale beneficii asupra sănătății. Folosită de secole în medicina populară, băutura este apreciată nu doar pentru gustul său ușor vegetal, ci și pentru conținutul bogat în vitamine (A, C, K și complexul B), minerale (fier, calciu, magneziu, potasiu), aminoacizi și antioxidanți naturali. Datorită acestor compuși, are efecte diuretice, antiinflamatoare și remineralizante. Una dintre cele mai cunoscute utilizări ale ceaiului de urzică este detoxifierea organismului. Consumat regulat, acesta ajută la eliminarea toxinelor și a excesului de apă, susținând buna funcționare a rinichilor și a ficatului. În plus, susţin specialiştii, stimulează circulația sângelui și poate contribui la reducerea retenției de lichide. Totodată, datorită conținutului ridicat de fier și vitamina C, este adesea recomandat persoanelor care suferă de anemie, deoarece sprijină producția de globule roșii.



Totodată, ceaiul de urzică este folosit și în cazul durerilor articulare sau al afecțiunilor reumatice, deoarece are proprietăți antiinflamatoare care pot ameliora simptomele acestor boli. De asemenea, este considerat benefic pentru sistemul digestiv, având un efect ușor laxativ și susținând funcționarea normală a intestinelor. Pe lângă utilizarea internă, este valoros și în uz extern. Astfel, infuzia poate fi aplicată pe scalp pentru a stimula creșterea părului, reduce mătreața și întări firul de păr. În plus, poate fi folosită pentru curățarea pielii în cazul acneei sau iritațiilor ușoare. Prepararea ceaiului este simplă: se adaugă una sau două lingurițe de frunze de urzică uscate într-o cană de apă clocotită, se acoperă și se lasă la infuzat timp de 7-10 minute. Se poate consuma simplu sau îndulcit cu miere, de preferat de 1-3 ori pe zi, în funcție de nevoi.