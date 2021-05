Primăvara, în mod special, polenul florilor şi arbuştilor declanşează o mulţime de alergii de primăvară. Specialiştii spun că acestea debutează cu simptome precum ochi iritaţi, strănut, congestia căilor nazale şi inflamaţii. Pentru unii, în schimb, alergia sezonieră se termină adesea prin crize de astm. Cert este că, pentru fiecare simptom al alergiilor există şi tratamente naturiste la îndemâna oricui.

Astfel, ceaiul fierbinte de urzică uşurează respiraţia, în timp ce acela de cimbru reduce congestia mucoaselor respiratorii. În plus, puteţi prepara cataplasme din frunze proaspete de cimbru amestecate cu apă, iar pasta obţinută se aplică pe pielea inflamată. În cea ce priveşte urzica, aceasta este folosită şi la tratarea unor afecţiuni precum anemie, reumatism şi răceli, în preparate cosmetice (mai ales pentru păr), la obţinerea unor fibre rezistente din care se împletesc funii, la obţinerea unui colorant galben (din rădăcină) şi ca insecticid şi fertilizator pentru plante (macerat de urzică). În plus, urzicile conţin vitamina A, vitamina C, fier, potasiu, mangan şi calciu, fiind recomandate în curele de vitalizare din primăvară.