Pierderea părului este, fără îndoială, un subiect sensibil. Dincolo de aspectul estetic, căderea excesivă a firelor poate genera stres, scădere a încrederii în sine și chiar anxietate. Dacă vă confruntați cu o astfel de problemă, trebuie să știți că, în afara tratamentelor clasice recomandate de medic, există și soluții naturale care v-ar putea ajuta, mai ales în fazele incipiente. În principiu, este normal să pierdeți zilnic un anumit număr de fire de păr, dar dacă observați o cădere accentuată, aceasta poate semnala fie o predispoziție genetică, fie o dereglare hormonală, o afecțiune dermatologică sau chiar o reacție la anumite produse cosmetice sau medicamente. În cazul în care simptomele nu sunt foarte severe, anumite remedii naturale pot contribui la stoparea procesului sau chiar la stimularea regenerării podoabei capilare. Medicii sunt de părere că unul dintre cele mai studiate ingrediente naturale în acest sens este ceaiul verde.



Datorită conținutului său bogat în antioxidanți, acesta poate susține sănătatea scalpului și a foliculilor piloși. Studiile arată că în combinație cu extracte din frunze de curmal, ceaiul verde poate contribui la creșterea densității și grosimii firelor de păr. Un alt remediu promițător este uleiul din semințe de dovleac. Dacă îl aplicați regulat pe scalp, acesta ar putea stimula creșterea părului, grație concentrației ridicate de acizi grași, vitamine și zinc. De asemenea, sucul de ceapă este recunoscut pentru proprietățile sale regeneratoare. Deși mirosul poate fi greu de suportat, compușii activi din ceapă pot favoriza creșterea părului și întărirea firului, având un efect comparabil cu cel al tratamentelor farmaceutice în unele cazuri. Printre alte uleiuri utile în această luptă se numără cel de cocos, care poate hidrata scalpul în profunzime, oferind un mediu propice regenerării.