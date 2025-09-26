Refluxul gastric este o afecțiune frecventă, dar extrem de supărătoare, care apare atunci când acidul din stomac urcă în esofag. Acest proces provoacă simptome precum arsuri la stomac, durere în gât, regurgitații sau senzație de greață. Partea bună este că natura oferă alternative blânde și eficiente: ceaiurile din plante. Acestea nu doar calmează mucoasa iritată, ci și ajută sistemul digestiv să funcționeze mai bine, fără efecte secundare. Printre cele mai eficiente ceaiuri împotriva refluxului gastric se numără cel de mușețel. Cunoscut pentru efectul său calmant și proprietățile alcaline, mușețelul relaxează musculatura tractului digestiv, reduce inflamația și stimulează secreția enzimelor digestive. O altă opțiune puternică este ceaiul de ghimbir, care are efecte antiinflamatoare puternice. În plus, calmează stomacul, reduce balonarea și senzația de greață, și susține digestia în mod natural.



Ceaiul de busuioc sfânt, cunoscut și sub denumirea de tulsi, completează lista plantelor benefice pentru cei care suferă de reflux gastric. Acesta reduce producția excesivă de acid, protejează mucoasa gastrică și susține regenerarea celulară. Foarte important, oferă o paletă impresionantă de beneficii: antistres, antibacterian, antifungic, antiviral și antiinflamator.