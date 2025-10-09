Toamna este anotimpul perfect pentru a savura ceaiuri care energizează și cresc buna dispoziție în zilele reci și mohorâte. Medicii susțin că unele plante pot ajuta la îmbunătățirea stării de spirit și la combaterea simptomelor depresiei. Ele au un efect relaxant și pot reduce stresul, anxietatea și simptomele insomniei. O plantă foarte apreciată este sunătoarea, recomandată pentru afecțiunile sistemului nervos, inclusiv în formele ușoare de depresie. De asemenea, roinița este apreciată pentru gustul său foarte plăcut, dar și pentru proprietățile sale medicinale. Ea este considerată unul dintre cele mai bune remedii naturale împotriva problemelor de somn, anxietății și depresiei. Totodată, roinița este un calmant ușor, ideal de administrat seara, înainte de culcare. Și măceșele sunt recomandate pentru varietatea de vitamine care susțin imunitatea. Un motiv în plus pentru a consuma aceste fructe în sezonul de toamnă este acela că pot combate oboseala fizică și psihică provocată de astenie. Nu în ultimul rând, cătina are un conținut bogat de vitamine, minerale și antioxidanți cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Fructele de cătină se pot consuma proaspete, sub formă de sirop sau uscate, în ceaiuri. Foarte popular, însă, în sezonul rece este maceratul de cătină cu miere, recomandat pentru întărirea imunității și prevenirea virozelor respiratorii din sezonul rece.