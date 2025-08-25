Ceaiurile pot fi aliați de nădejde în timpul sarcinii, oferindu-vă multiple beneficii pentru sănătate. Totuși, nu toate tipurile sunt recomandate gravidelor, așa că este important să cunoașteți care sunt cele sigure și cum să le preparați corect.



Anumite ceaiuri trebuie evitate pe perioada sarcinii, precum cele de coada șoricelului, pelin, crușin, rostopască, salvie, cimbru, urzică, ienupăr, levănțică, anason, rozmarin sau busuioc. Aceste plante pot avea efecte nedorite și pot afecta dezvoltarea fătului. În schimb, ceaiurile din plante fără cofeină și cu proprietăți terapeutice pot fi consumate cu încredere, dar întotdeauna cu moderație.



Dr. Doina Mitu a precizat că ceaiurile pot fi preparate din frunze de plante sau din fructe, iar cele din frunze de ceai se împart în ceaiuri negre și verzi. Ceaiul negru, foarte răspândit, are un gust intens și conține cofeină, la fel ca și ceaiul verde, recunoscut pentru antioxidanții săi. Totuși, gravidele trebuie să limiteze consumul de cofeină, deoarece aceasta poate afecta sarcina. Ceaiul de ghimbir este unul dintre cele mai recomandate ceaiuri pentru femeile însărcinate. Acesta ajută la ameliorarea grețurilor matinale și susține sistemul imunitar, fiind un remediu natural pentru simptomele neplăcute din primul trimestru. „Substanța activă gingerol din ghimbir are un efect antiemetic, facilitând digestia și reducând balonarea sau crampele abdominale. Totodată, consumul moderat de ghimbir poate reduce riscul de avort spontan și poate îmbunătăți starea generală a gravidei”, a explicat medicul.



Un alt ceai benefic este cel de soc, cunoscut pentru proprietățile sale ușor diuretice și relaxante. Acesta poate ajuta la combaterea oboselii și constipației, frecvente în sarcină, și la reducerea grețurilor. Pentru un gust plăcut, puteți adăuga puțin suc de lămâie în ceaiul de soc. Este recomandat să nu consumați mai mult de trei căni pe zi, pentru a evita eventualele efecte adverse.



Pe lângă aceste ceaiuri, puteți lua în considerare și alte plante recomandate în sarcină, precum menta sau teiul, care au efect calmant și ajută la digestie. Însă, indiferent de ceaiul ales, moderația și consultul medical sunt esențiale pentru siguranța voastră și a bebelușului. Nu uitați că fiecare sarcină este unică, iar reacțiile organismului pot varia, așa că ascultați-vă corpul și adaptați-vă obiceiurile în consecință.



Pentru a obține cele mai bune rezultate, folosiți ceaiurile preparate corect, cu apă la temperatura potrivită și evitați infuziile concentrate. De asemenea, hidratarea generală este crucială în sarcină, iar ceaiurile neîndulcite pot contribui la menținerea acesteia. Astfel, vă puteți bucura de beneficiile lor fără riscuri.