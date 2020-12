Ceaiurile sunt aliatul perfect în lupta cu afecțiunile de sezon

În sezonul rece, atunci când afecțiunile de sezon nu ne dau pace și trebuie să le tratăm, este indicat să recurgem și la remediile naturiste, care dau rezultate foarte bune. Înainte de a vă interesa ce pastile să luați, ceaiurile sunt cele mai la îndemână leacuri pentru multe probleme de sănătate. În primul rând, a precizat dr. Emilia Stamate, este esențial ca în timpul unei răceli să vă hidratați cât mai mult.

În acest sens, ceaiul, pe lângă aroma și beneficiile sale medicale, este o sursă excelentă de lichide. Chiar dacă toate ceaiurile îndeplinesc acest criteriu, doar o parte dintre acestea ajută la ușurarea simptomelor infecțiilor respiratorii.

De exemplu, ceaiul verde întărește sistemul imunitar și ajută corpul să lupte împotriva infecțiilor, la fel ca și cel din plante, care este mai aromat și are efect calmant asupra organismului. De asemenea, se recomandă să fie îndulcit cu miere, întrucât mierea poate diminua tusea și poate ajuta la vindecarea gâtului sensibil.

Pentru cei cărora le place ceaiul de soc, acesta îi poate ajuta să se recupereze mai repede atunci când suferă de gripă sau răceală. De ce? Pentru că socul are proprietăți antivirale și antimicrobiene. De asemenea, s-a dovedit a fi benefic în reducerea perioadei de gripă. Nu în ultimul rând, se recomandă consumul ceaiului de lămâie, datorită conținutului ridicat de vitamina C, esențială în lupta cu răcelile. În plus, vitamina C întărește sistemul imunitar.