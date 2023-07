Cearcănele vă dau bătăi de cap? Reduceţi consumul de dulciuri!

De cele mai multe ori, oboseala, combinată cu stresul şi lipsa somnului duc la apariţia cearcănelor. Iată cum scăpaţi rapid de ele cu ajutorul produselor pe care le puteţi prepara cu ce găsiţi prin bucătărie. Specialiştii spun că aveţi nevoie de 1-2 albuşuri pe care le bateţi şi le aplicaţi pe pielea de sub ochi cu ajutorul unei dischete. Albuşul este un remediu excelent pentru ochii umflaţi şi obosiţi, deoarece ajută la restabilirea echilibrului pielii şi al sângelui de la nivelul ochilor. La rândul lor, uleiul de migdale şi apa de trandafiri sunt excelente pentru astfel de probleme. Masaţi-vă ochii cu puţin ulei de migdale înainte de culcare sau înmuiaţi două dischete demachiante în apă de trandafiri şi lăsaţi-le pe ochi timp de 5-10 minute. Cartofii, în schimb, sunt bogaţi în amidon, iar acesta acţionează ca un agent anti-inflamator pentru a calma ochii iritaţi. Tot ce trebuie să faceţi este să curăţaţi cartoful de coajă, să îl spălaţi şi să-l lăsaţi să se usuce. Tăiaţi rondele subţiri şi aplicaţi-l seara, înainte de culcare, timp de 15 minute.



Şi castraveţii îi puteţi folosi în două moduri. Fie tăiaţi două felii pe care le ţineţi pe ochii închişi, fie vă faceţi un suc din ei. Înmuiaţi două dischete demachiante în acest suc şi le puneţi pe ochi pentru cel puţin 15 minute. Totodată, pliculeţele cu ceai de muşeţel, ceai de sunătoare, ceai verde sau negru sunt foarte eficiente. Lăsaţi-le să se răcească după ce le scoateţi din cană şi puneţi-le pe ochi, în timp ce staţi întinsă. Nu uitaţi nici că cearcănele pot fi tratate şi cu ajutorul alimentaţiei. Uneori, cercurile negre din zona ochilor apar şi din cauza lipsei de vitamine din organism: vitamina A, vitamina E, vitamina C sau fierul. De aceea, trebuie să introduceţi în dietă alimente bogate în vitamina C şi fier: citrice, spanac, ceapă verde, urzici, salată verde, andive şi mai ales laptele. De asemenea, dacă cearcănele vă dau bătăi de cap, este foarte important să reduceţi consumul de paste, dulciuri, condimente, cafea, ceai negru, alcool şi tutun.