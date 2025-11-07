Pentru cei care nu știu, conservarea celulelor stem este un proces care generează nenumărate îndoieli, întrebări și chiar îngrijorare. Cu toate acestea, susțin specialiștii, utilizarea sa eficientă pentru tratarea diferitelor boli a făcut din aceasta una dintre cele mai mari descoperiri științifice. Înainte de toate, însă, conservarea celulelor stem este o decizie personală, deci părinții ar trebui să cântărească fiecare aspect al utilității și modalitățile de conservare.



În ultimii ani, oamenii de știință au stabilit că sângele din cordonul ombilical al nou-născuților este o sursă importantă de celule stem sau hematopoietice. Printre funcțiile lor principale se numără capacitatea de a produce țesuturi osoase, cartilaginoase și grase. Prin urmare, acestea pot deveni celule speciale cu funcții specifice. De exemplu, pot regenera pancreasul pentru a secreta insulina. Acest lucru face ca celulele mezenchimale să fie obiectul principal de cercetare în domeniul regenerativ al țesuturilor și organelor. De asemenea, prin combinarea lor cu alte celule stem în transplanturi, riscurile de respingere sunt reduse, întrucât acestea exercită o acțiune reglatoare care atenuează răspunsul imun al organismului.



Medicii sunt de părere că celulele stem ar putea contribui semnificativ, pe viitor, la tratarea multor boli care nu au niciun tratament, precum Alzheimer și Parkinson.



