Centurile pentru subțierea taliei vă ajută să vă modelați silueta

Foarte multe persoane plinuțe încearcă să-şi subţieze talia apelând la diverse creme, alimente, terapii şi remedii în acest scop. Uneori, recurg inclusiv la folosirea centurilor pentru subţierea taliei. În prezent, există două tipuri de centuri pentru subţierea taliei, fiecare având un efect diferit. În primul rând, există corsete fabricate din materiale care stimulează transpiraţia, facilitând pierderea greutăţii cauzate de acumularea de fluide. Când dați jos acest accesoriu, puteţi vedea câtă apă ați pierdut în timp ce l-ați purtat. În al doilea rând, există corsete care modelează talia. Acestea vă ajută să obţineți silueta mult dorită prin exercitarea unei presiuni constante, posibilă datorită existenţei unor cârlige sau a altor tipuri de sisteme pentru ajustare.





Astfel, prin compresie, veți scăpa de câțiva centimetri în plus. Totodată, corsetele care stimulează transpiraţia sunt recomandate femeilor predispuse la apariţia retenţiei de apă. Purtând acest accesoriu, vă veți modifica volumul abdominal. În plus, femeile care practică exerciţii cardiovasculare îşi pot creşte volumul de transpiraţie în timpul antrenamentului cu ajutorul acestui tip de corset.



În schimb, corsetele care modelează talia vă vor ajuta să obţineți abdomenul mult visat. Deşi nu arde grăsimea, acest accesoriu are abilitatea de a modela. Atenție, însă! Nu toate centurile pentru subţierea taliei oferă un efect de durată. De fapt, majoritatea acestor produse modelează silueta doar când sunt purtate, ele exercitând o presiune uşoară asupra abdomenului, astfel încât să nu vă îngreuneze activităţile zilnice.