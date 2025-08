În ultimele decenii, progresul în tratamentul cancerelor digestive a rescris limitele medicinei. Dacă odinioară diagnosticul de cancer avansat la nivelul tractului digestiv echivala, din păcate, cu o sentință, în ziua de astăzi, lucrurile încep să se schimbe. Nu radical, nu miraculos, dar constant, cu pași siguri, prin știință, echipe dedicate și abordări chirurgicale din ce în ce mai precise.



Cu toate acestea, a precizat dr. Nicoleta Leopa, prevenția rămâne, fără îndoială, cea mai puternică armă. Programele de screening, controlul factorilor de risc precum alimentația dezechilibrată, sedentarismul, fumatul sau bolile cronice precum diabetul și obezitatea, pot reduce semnificativ incidența cancerului digestiv.



Din păcate, mulți pacienți ajung la medic în stadii avansate, când boala a depășit limitele unui singur organ, iar opțiunile par, la prima vedere, limitate. Aici intervine, însă, chirurgia oncologică modernă, care nu se mai rezumă la gesturi simple, ci implică strategii complexe, personalizate și multidisciplinare. În prezent, există posibilități reale de tratament chiar și în cazul tumorilor extinse, prin tehnici chirurgicale de citoreducție tumorală asociate cu administrarea de chimioterapie direct în cavitatea abdominală.



„Proceduri precum HIPEC (chimioterapie hipertermică intraperitoneală) sau PIPAC (chimioterapie aerosolizată sub presiune) pot prelungi supraviețuirea și îmbunătăți calitatea vieții în cazuri care altădată erau considerate inoperabile. Aceste metode nu sunt simple sau universale, dar în mâinile unor echipe pregătite și în centre specializate pot face diferența între deznădejde și speranță. La Constanța, într-o echipă multidisciplinară, încercăm să aducem aceste tratamente mai aproape de pacienți. Mulţi dintre noi am urmat cursuri internaționale, ne-am format în centre de excelență din Europa și am început procesul de implementare a unui program complex dedicat cancerelor peritoneale și digestive avansate. Nu este ușor, pentru că acest tip de chirurgie presupune resurse, viziune și colaborare, dar este esențial. Fiecare pacient care are o nouă șansă este, pentru noi, o victorie tăcută, dar profundă. Ca urmare, mesajul meu este simplu: mergeți la controale, nu ignorați semnalele corpului, puneți întrebări și informați-vă. Iar dacă ați primit un diagnostic greu, să știți că nu sunteți singuri. Medicina nu mai e despre limite, ci despre cât de mult putem extinde frontierele - pentru viață, pentru demnitate, pentru speranță”, a subliniat medicul constănţean.