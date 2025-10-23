Ciclul menstrual este, pentru multe femei, un indicator al sănătății generale, iar orice modificare poate aduce neliniște. Dacă observați că intervalul dintre două menstruații devine mai scurt decât în mod obișnuit, poate vă întrebați ce se întâmplă și dacă este cazul să vă faceți griji. Medicii spun că un ciclu menstrual scurt înseamnă că perioada dintre două menstruații este mai mică de 21 de zile. De obicei, un ciclu normal variază între 21 și 35 de zile, iar 28 de zile este considerat un ciclu mediu. Există mai multe motive pentru care ciclul menstrual poate deveni mai scurt, iar majoritatea acestora sunt complet normale. De exemplu, unul dintre cele mai frecvente motive pentru scurtarea ciclului menstrual este vârsta. Pe măsură ce vă apropiați de perimenopauză, perioada de tranziție înainte de menopauză, este posibil să observați că ciclurile devin mai scurte și mai neregulate. Acest lucru se întâmplă din cauza fluctuațiilor hormonale, în special ale estrogenului și progesteronului.



Alte cauze posibile ale ciclurilor scurte sunt tulburările hormonale, cum ar fi problemele tiroidiene. Un alt factor important care poate contribui la scurtarea ciclului menstrual este utilizarea contraceptivelor hormonale. Stresul și fluctuațiile de greutate sunt, de asemenea, factori care pot modifica ciclul menstrual. Astfel, atunci când sunteți expuse la perioade de stres intens, corpul produce mai mult cortizol, hormonul stresului, care poate influența echilibrul hormonal și, implicit, durata și regularitatea ciclului menstrual. Totodată, fluctuațiile mari de greutate pot, de asemenea, să afecteze nivelul hormonilor, iar acest lucru poate duce la menstruații neregulate sau mai scurte.