În ultimii ani, tot mai multe studii au demonstrat legătura strânsă dintre micobiota intestinală - comunitatea de bacterii „bune” care populează tractul digestiv - și sănătatea fizică, mentală și emoțională. De la absorbția eficientă a nutrienților și întărirea sistemului imunitar, până la influența asupra nivelului de energie și a stării de spirit, intestinul joacă un rol central în funcționarea optimă a corpului.

Totuși, există mai multe obiceiuri alimentare care pot să perturbe echilibrul din intestin, afectând și bunăstarea generală. Citește în continuare pentru a afla care sunt cele mai des întâlnie greșeli în alimentație care pot afecta sănătatea intestinală.

Regimul alimentar sărac în fibre

Fibrele alimentare reprezintă principala „hrană” pentru bacteriile benefice din intestin. Atunci când dieta este săracă în fibre, microbiota intestinală își pierde diversitatea și echilibrul. Bacteriile bune, private de sursa lor principală de energie, nu se mai dezvoltă, iar în locul lor pot prolifera microorganisme dăunătoare. Acest dezechilibru, cunoscut sub numele de disbioză, favorizează inflamația cronică, scade imunitatea și poate contribui la apariția unor afecțiuni precum obezitatea, diabetul de tip 2 sau bolile cardiovasculare. Principalele alimente bogate în fibre sunt legumele, fructele, leguminoasele și cerealele integrale. În același timp, suplimentele cu fibre sunt potrivite pentru persoanele care nu reușesc să obțină necesarul de fibre doar din alimentație.

Lipsa probioticelor din alimentație

Probioticele sunt microorganisme vii benefice, prezente în mod natural în alimente precum iaurtul, chefirul, murăturile fermentate sau alte produse lacto-fermentate. Ele au rolul de a menține echilibrul florei intestinale, sprijinind bacteriile „bune” și limitând dezvoltarea celor potențial nocive. Atunci când alimentația este săracă în probiotice, microbiota intestinală devine mai vulnerabilă la dezechilibre. Scade capacitatea intestinului de a susține o barieră protectoare eficientă, scade rezistența la infecții și poate apărea o predispoziție mai mare către tulburări digestive, inflamații sau chiar afecțiuni metabolice. Suplimentele cu probiotice sunt ideale pentru persoanele care nu consumă lactate sau care au urmat un tratament cu antibiotice, acestea reducând cantitatea de bacterii bune din intestin.

Mâncatul rapid și nerespectarea meselor zilnice

Atunci când mâncăm prea repede, alimentele nu sunt digerate în mod corespunzător, iar acest fapt poate duce la balonare, disconfort și indigestie. În același timp, și săritul peste mese poate afecta sănătatea intestinală. Ritmul neregulat al alimentației perturbă procesele digestive și poate provoca dezechilibre. Este important să menținem un program regulat al meselor pentru a sprijini funcționarea normală a sistemului digestiv.

Consumul insuficient de lichide

Hidratarea insuficientă poate afecta serios sănătatea intestinului. Apa este esențială pentru buna funcționare a digestiei, pentru menținerea consistenței normale a scaunului și pentru prevenirea constipației. Atunci când organismul nu primește suficiente lichide, digestia încetinește, iar bacteriile benefice din intestin pot fi afectate. Pentru a sprijini un tranzit intestinal sănătos și a menține echilibrul microbiotei, este recomandat să consumăm zilnic cantități suficiente de apă și alte lichide neîndulcite, precum ceaiuri sau supe ușoare.

Consumul exagerat de cafea și alcool

Atunci când consumăm cafea moderat, adică până la 3 cești pe zi, aceasta poate influența pozitiv sănătatea intestinală, dar un exces de cafea poate irita mucoasa intestinală, crescându-i permeabilitatea. Un intestin permeabil permite trecerea toxinelor, bacteriilor și a particulelor nedigerate în sânge.

În același timp, consumul exagerat de alcool, mai ales de băuturi tari, poate duce la scăderea diversității bacteriane, favorizează dezvoltarea bacteriilor patogene și poate crește permeabilitatea intestinală.

În concluzie, obiceiurile alimentare nesănătoase, adică mesele regulate, consumul de alimente sărace în fibre și probiotice, deshidratarea, mâncatul rapid și săritul peste mese, pot duce la perturbarea echilibrului microbiotei și a funcțiilor digestive optime. Corectarea acestor obiceiuri nu doar că va îmbunătăți digestia, ci va contribui la întărirea imunității, reducerea inflamației și creșterea energiei zilnice.

