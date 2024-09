În caz că obişnuiţi să aruncaţi coljile de la lămâie sau portocală, n-o mai faceţi! De ce? Potrivit specialiștilor, coaja de portocală este o sursă excelentă de vitamine şi minerale, conţinând atât vitamina C, cât şi vitamina A, ambele fiind benefice pielii. De exemplu, vitamina C acţionează ca un înălbitor natural pentru piele, înlăturând petele cauzate de soare sau de anumite afecţiuni. La rândul ei, vitamina A ajută la reducerea ridurilor, la înlăturarea cearcănelor şi la împrospătarea tenului. De asemenea, antioxidanţii care se găsesc în coaja de portocală ajută la îmbunătăţirea elasticităţii pielii, luptă cu acneea şi protejează pielea de radicalii liberi. Amestecați două linguri de coajă rasă de portocală cu o lingură de miere şi o lingură de iaurt natural. Aplicați acest amestec pe faţă şi lăsați-l să acţioneze timp de 20 de minute, apoi clătiți cu apă caldă.



Acest remediu va face ca tenul vostru să fie mai strălucitor şi mai curat ca oricând!. Coaja de lămâie, în schimb, conţine bioflavonoizi, antioxidanţi care reduc stresul oxidativ şi ajută la aliminarea elementelor toxice din organism, având totodată proprietăţi antibacteriene şi antiinflamatorii. Este, totodată, bogată în vitamina C şi acid citric care ajută la curăţarea şi împrospătarea pielii. Într-un bol, amestecați două linguri de coajă rasă de lămâie, o lingură de zahăr brun, o lingură de miere şi o lingură de ulei de migdale. Luați în mână o cantitate mică din scrubul obţinut şi masaţi-vă uşor faţa şi gâtul timp de două minute, apoi mai adăugați puţin şi lăsați-l să acţioneze timp de aproximativ zece minute. După clătire, veți observa că tenul vostru pare mai tânăr, lipsit de celule moarte şi mult mai strălucitor.