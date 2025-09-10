Colesterolul ridicat nu este doar o cifră îngrijorătoare pe un buletin de analize, ci poate fi un semnal de alarmă că în interiorul arterelor se întâmplă ceva mult mai grav. În multe cazuri, acest exces de grăsimi în sânge anunță o problemă tăcută, dar periculoasă: înfundarea arterelor. Deși corpul uman are un sistem incredibil de adaptabil, atunci când vasele de sânge care hrănesc inima sau creierul încep să se blocheze, riscul unor evenimente precum infarctul sau accidentul vascular cerebral crește dramatic.



Problema este că ateroscleroza, adică depunerea treptată a grăsimilor pe pereții arterelor, se dezvoltă în timp, fără să anunțe mereu prin simptome evidente. De multe ori, oamenii află abia în momentul în care apare o criză – o durere în piept, o dificultate bruscă de vorbire, o paralizie temporară sau chiar pierderea conștienței. Potrivit dr. Gabriela Vărgatu, unele semne nu trebuie niciodată ignorate, dar ideal ar fi ca pericolul să fie depistat din timp, nu după ce a devenit o urgență medicală.



Există, totuși, câteva teste care pot face lumină înainte ca pericolul să devină real. De exemplu, o ecografie Doppler a arterelor carotide poate arăta dacă există îngustări care împiedică sângele să ajungă eficient la creier. Și o ecocardiogramă oferă informații valoroase despre cum funcționează inima și dacă există riscuri ascunse în circulația sangvină. Aceste investigații sunt neinvazive, rapide și pot fi salvatoare, mai ales în cazul celor care au deja un istoric de probleme cardiace sau factori de risc precum colesterolul mare, hipertensiunea ori fumatul.



„Simptome precum angina pectorală, durerea apăsătoare în piept care apare la efort, pot fi primele semne că o arteră coronariană este blocată parțial. La fel, un așa-numit mini-accident vascular cerebral poate fi un avertisment că fluxul sangvin spre creier este afectat. Aceste episoade pot trece rapid, dar ele nu trebuie ignorate, pentru că sunt adesea precursorii unui eveniment major”, a explicat medicul.



Toate acestea în condiţiile în care colesterolul crescut nu doare, nu se simte și nu se vede. Din păcate, în timp, el poate construi ziduri invizibile în interiorul arterelor, până când sângele nu mai poate trece. De aceea, monitorizarea regulată a nivelului de colesterol, împreună cu investigațiile de screening, devin arme esențiale în prevenirea bolilor cardiovasculare. Dacă testele indică un risc, există tratamente care pot îmbunătăți circulația, pot dizolva parțial plăcile de grăsime și pot reduce șansa unor complicații severe.



Așadar, dacă medicul vă spune că aveţi colesterolul ridicat, nu lăsaţi acel rezultat să treacă neobservat. Este, de multe ori, începutul unei povești care poate avea un final bun, dacă este tratată cu seriozitate și din timp.