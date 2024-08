Sindromul de colon iritabil este probabil cea mai frecventă tulburare non-organică a funcţiei intestinale. De fapt, este vorba de perturbarea pe termen lung a tranzitului intestinal, sindromul de colon iritabil afectând mai mult femeile decât bărbaţii. Printre cauzele mai frecvente, se numără stresul, anxietatea, alergiile alimentare, infecţiile, alimentaţia incorectă, modificările hormonale, respectiv administrarea îndelungată de antibiotice sau alte medicamente.



Colonul iritabil este o afecţiune căreia unii pacienţi nu îi dau prea mare importanţă. Ba chiar, mai mult decât atât, unii credeau, până acum, că boala există doar în mintea lor şi că are un determinism psihic, motiv pentru care pacienţii erau fie luaţi în glumă, fie trimişi la psihiatrie, dar nu este chiar aşa. „Studiile au arătat că acest colon iritabil poate avea o patogenie complexă, adică există şi un factor psihic, pentru că aceşti pacienţi percep altfel durerea, în general, şi reacţionează la diverşi factori emoţionali, de stres, mai ales, prin tulburări de tranzit”, ne-a declarat dr. Mărioara Muşat, medic specialist gastroenterolog. În afară de factorul psihic, cea mai în vogă la ora actuală este teoria suprapopulării bacteriene, adică intestinul este populat cu o floră saprofită, care se află, de regulă, în colon. Din anumite cauze, pot apărea aceste suprapopulări bacteriene, iar flora, al cărui loc este în mod firesc în colon, ascensionează în intestinul subţire. Ca urmare, se produc gaze şi de aici apar durerile, care difuzează, apoi apar balonările şi tulburările de tranzit, care pot fi constipaţie sau diaree.



Problema este că pacienţii au stări ce alternează, de la constipaţie la diaree şi invers. Referitor la tratament, acesta cuprinde mai multe secvenţe: pentru suprapopularea bacteriană, antiobioticele neabsorbabile ce acţionează strict pe flora din intestin sunt indicate timp de zece zile, îndeosebi în puseele acute. Apoi, specialiştii recomandă un medicament antispastic şi pentru gaze, în aceste situaţii cărbunele fiind cel mai potrivit. Totuşi, dacă problemele nu se rezolvă, se poate ajunge chiar la psihoterapie cu aceşti pacienţi. în acelaşi timp, colonul iritabil este important şi din alte puncte de vedere. „Sub masca de colon iritabil sau de tulburare funcţională se poate ascunde un cancer de colon. Desigur, atunci există nişte semne de alarmă pe care şi pacientul, dar şi medicul de familie trebuie să le aibă mereu în vedere atunci când are de-a face cu un pacient cu colon iritabil de mai mulţi ani. Semnele pe care le au pacienţii cu acest diagnostic sunt evidente, iar durerea care apare noaptea este un factor de prezumţie proastă, deci nu mai este vorba doar despre un colon iritabil. Apoi, apar sângele în scaune, febra, scăderea ponderală, apetitul redus şi normal, un istoric familial de cancer digestiv. Aşadar, în momentul în care cineva cu acest diagnostic are în familie o rudă cu cancer digestiv, acest pacient trebuie investigat din punct de vedere endoscopic obligatoriu”, a explicat medicul.