Cu toate că suplimentele alimentare sunt promovate ca fiind benefice pentru sănătate, nu toate combinațiile de vitamine și minerale sunt sigure sau eficiente. Potrivit specialiștilor, administrarea incorectă a acestora poate reduce absorbția nutrienților sau, mai grav, poate duce la efecte adverse. Suplimentele nu sunt complet inofensive, mai ales dacă sunt luate în doze mari sau fără sfatul unui medic. Practic, anumite vitamine și minerale interacționează între ele și se pot anula reciproc sau pot crea dezechilibre în organism. Una dintre cele mai problematice combinații este cea dintre vitamina K și vitamina E. Vitamina K este crucială pentru coagularea sângelui, dar administrarea unor doze mari de vitamina E poate reduce eficiența acesteia, crescând riscul de sângerare. O altă asociere discutabilă este cea dintre vitamina C și vitamina B12. Unele cercetări sugerează că vitamina C poate afecta structura vitaminei B12 în tractul digestiv, reducând astfel absorbția acesteia. Totodată, vitaminele A și D, ambele solubile în grăsimi, pot concura pentru absorbție. Din păcate, un aport ridicat de vitamina A poate reduce eficiența vitaminei D, afectând astfel sănătatea oaselor și sistemul imunitar. Ca urmare, suplimentele care conțin doze mari din ambele vitamine ar trebui administrate cu prudență.