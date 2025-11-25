Magneziul este unul dintre acele minerale de care organismul are nevoie în fiecare zi, chiar dacă nu conștientizați acest lucru. Potrivit specialiștilor, este implicat în funcționarea mușchilor, menține rezistența oaselor și contribuie la transformarea nutrienților în energie utilă. Deși îl puteți obține cu ușurință dintr-o alimentație echilibrată, multe persoane nu știu că unele dintre cele mai bogate surse de magneziu se găsesc chiar în condimentele pe care le folosesc zilnic.



Astfel, în timp ce fructele, legumele, nucile și lactatele sunt recunoscute pentru conținutul lor nutritiv, anumite mirodenii pot oferi cantități remarcabile de magneziu, completând cu ușurință necesarul zilnic. De exemplu, coriandrul se numără printre cele mai generoase condimente în ceea ce privește aportul de magneziu. Pe lângă aroma sa distinctă, această plantă poate contribui la echilibrarea nivelurilor de zahăr din sânge și la menținerea sănătății inimii. În plus, are potențialul de a calma unele tulburări digestive și de a reduce impactul stresului oxidativ asupra organismului.



Și busuiocul, folosit frecvent în preparatele mediteraneene, reprezintă o surpriză plăcută. Pe lângă magneziu, conține cantități importante de vitamina K, un element crucial pentru coagularea sângelui și pentru sănătatea sistemului osos. La rândul său, pătrunjelul completează lista acestor condimente discrete, dar valoroase. Prin combinația sa de calciu, fosfor, vitamina D și magneziu, această plantă aromatică stimulează dezvoltarea masei osoase și poate contribui la menținerea structurii scheletului pe termen lung.