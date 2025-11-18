Conjunctivita la copii este o infecție oculară contagioasă. Potrivit specialiștilor, este mai des întâlnită în cazul celor mici, din cauza faptului că ei frecventează medii cu risc ridicat de infecție, cum ar fi spațiile de joacă, grădinițele sau școlile. Cu toate acestea, inclusiv adolescenții și adulții pot să prezinte conjunctivită. Afecțiunea constă în infecția părții albe a ochiului și a pleoapelor interioare. Totuși, vorbim despre o infecție minoră și, deși ochii pot arăta rău, de obicei boala nu este gravă. Chiar dacă disconfortul este minor la început, copilul trebuie să fie consultat de un medic specialist în vederea stabilirii tratamentului, dacă este cazul.



De regulă, conjunctivita la copii este cauzată de o infecție (fie un virus, fie o bacterie). Copilul ar putea dezvolta conjunctivită infecțioasă dacă intră în contact cu: scurgerile din ochi, nas sau gât ale unei persoane infectate prin atingere, tuse sau strănut; degete sau obiecte contaminate;apă sau prosoape contaminate. Pe de altă parte, conjunctivita poate fi cauzată și de o reacție alergică. Factorii de risc la copii mici includ: vârsta; purtarea lentilelor de contact; sistemul imunitar compromis. De vină mai pot fi și alergiile, dar și expunerea la mediu. Ca urmare, copiii care trăiesc în medii aglomerate sau neigienice pot răspândi conjunctivita mai uşor.