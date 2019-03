Consumul exagerat de ouă vă poate îmbolnăvi inima

Foarte mulţi medici îşi îndeamnă pacienţii să consume ouă datorită diversităţii elementelor din componenţa sa, care le fac să fie unele dintre cele mai nutritive alimente. Astfel, un ou fiert conţine:

vitamina A, vitamina B5, vitamina B12, vitamina B2, fosfor seleniu. În plus, ele mai conţin vitamina D, E, K, B6, calciu şi zinc, iar ouăle de casă conţin şi o cantitate mare de acizi omega-3. Specialiştii susţin că ouăle sunt bogate în colesterol, dar colesterol „bun”. Spre exemplu, un singur ou conţine 212 mg, ce reprezintă mai mult de jumătate din doza zilnică recomandată, de 300 mg. Totodată, este important să cunoaştem că acest colesterol aportat prin alimente nu va creşte neapărat şi nivelul colesterolului din sânge.

Ficatul produce zilnic cantităţi mari de colesterol, aşa că, dacă mâncăm produse cu un conţinut mai mare de colesterol, cum sunt ouăle, ficatul va produce mai puţin colesterol, iar nivelul acestuia în sânge se va uniformiza. De asemenea, ouăle reprezintă o sursă excelentă de colină, unul singur conţinând mai mult de 100 mg. Colina este un nutrient despre care nu prea se vorbeşte, dar este absolut necesar sintezei neurotransmiţătorului acetilcolină deoarece are un rol important în transportul şi sinteza lipidelor, influenţează pozitiv dezvoltarea creierului şi a memoriei, reprezintă materia primă din care sunt sintetizate substanţe ce formează membranele celulare.

Totuşi, un nou studiu realizat de specialişti arată că ouăle ar creşte riscul de boli de inimă. Aceştia spun că problemele pot apărea la persoanele care mănâncă cel puţin trei ouă pe săptămână. Ei recunosc că oul are proteine de foarte bună calitate, dar că procentajul mare de colesterol din componenţă ne-ar putea îmbolnăvi. Acest studiu se bazează pe date obţinute de la aproximativ 30.000 de americani, participanţi în şase cercetări diferite, care au fost urmăriţi pe o perioadă de trei decenii. Persoanele care au mâncat, în medie, trei-patru ouă pe săptămână au avut un risc cu 6% mai mare să facă o boală de inimă. În plus, au fost cu opt procente mai predispuşi să moară prematur din orice altă cauză. Ca urmare, un aport zilnic de 300 de miligrame de colesterol, care se poate obţine din gălbenuşul de la două ouă mari, măreşte cu 17% riscul de boli cardiovasculare, au precizat autorii. Cu toate acestea, ei nu ne recomandă să renunţăm la acest aliment, ci doar să îl consumăm cu moderaţie.