Controlul slab al hipertensiunii duce la apariţia multor afecţiuni

Oscilația tensiunii arteriale este o problemă cu care se confruntă foarte multă lume. Din nefericire, consecinţele tensiunii arteriale crescute sunt numeroase şi se manifestă pe termen lung. Pornind de la osteoporoză, la accidente vasculare cerebrale, un control slab al hipertensiunii duce la apariţia multor afecţiuni.

Specialiştii susţin că, în majoritatea cazurilor, consecinţele hipertensiunii arteriale sau a tensiunii arteriale crescute sunt grave şi cronice. Această afecţiune creşte semnificativ riscul de boli de inimă, encefalopatie, boli renale şi multe altele. Estimările indică faptul că o şesime din populaţia lumii suferă de hipertensiune. În ciuda datelor alarmante, doar una din cinci persoane cu hipertensiune reuşesc să ţină problema sub control. După cum vă puteţi imagina, tensiunea arterială crescută este un factor declanşator important al mai multor tulburări ce se manifestă pe termen lung. Potrivit dr. Georgiana Leonte, principala caracteristică a hipertensiunii este tensiunea crescută în artere. De obicei, există următoarele două valori: tensiunea sistolică este presiunea maximă exercitată de sânge asupra pereţilor arteriali atunci când inima se contractă. Valoarea limită pentru a exclude hipertensiunea este de 140 milimetri coloană de mercur (mmHg), iar valoarea normală este de 120 mmHg. O persoană care are peste 180 mmHg necesită asistenţă medicală imediată. De precizat că tensiunea diastolică este presiunea arterială măsurată atunci când ventriculii inimii se relaxează. Valoarea normală este egală cu sau mai mică de 80 mmHg. Hipertensiunea apare la 90 mmHg, iar 120 mmHg reprezintă un motiv pentru a merge la camera de primiri urgenţe.

Aşadar, limita este de 140/90 mmHg. La ora actuală, există multe elemente declanşatoare şi factori genetici şi de mediu. Specialiştii afirmă că hipertensiunea arterială ucide anual milioane de oameni din întreaga lume. În plus, hipertensiunea arterială duce la dezvoltarea anevrismelor. Mai departe, unele anevrisme sunt congenitale, în timp ce altele se dezvoltă din cauza fumatului, hipertensiunii sau nivelului ridicat de colesterol. Anevrismele se pot rupe şi inunda ţesuturile din jur cu sânge sau, alternativ, pot să nu provoace probleme şi să rămână neobservate. Atenţie, însă! Anevrismul aortic rupt este mortal. De fapt, statisticile arată că 80% din pacienţi mor din cauza acestuia.

„De asemenea, hipertensiunea arterială generează hipertrofie cardiacă. De ce? Pentru că inima trebuie să pompeze mai mult pentru a trimite sânge la toate ţesuturile, din cauza îngustării şi deteriorării arteriale. Ca orice muşchi suprasolicitat continuu, ţesutul cardiac se îngroaşă la modul patologic. În cazurile cele mai severe, inima nu numai că se îngroaşă, ci camerele sale se şi dilată. Prin urmare, devine din ce în ce mai dificil pentru acest organ să pompeze sânge, apărând diverse boli de inimă de natură hipertensivă. În plus, hipertensiunea are ca rezultat angina pectorală, insuficienţa cardiacă, atacul de cord şi accidentul vascular cerebral”, a precizat medicul. În acelaşi timp, consecinţele hipertensiunii arteriale pot cuprinde leziuni ale vaselor de sânge care irigă retina. Poate că nu ştiţi acest lucru, dar retina este responsabilă de proiectarea imaginilor pe nervul optic. Acesta le transportă la creier. Prin urmare, deteriorarea retinei poate fi dăunătoare vederii. În plus, hipertensiunea provoacă şi leziuni ale vaselor de sânge fragile din jurul retinei. Mai mult, creşte permeabilitatea acestora, iar sângele se scurge. În concluzie, o persoană cu hipertensiune arterială poate prezenta hemoragii şi revărsări oculare care vor deteriora permanent ţesuturile inundate.