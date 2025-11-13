Frisoanele constituie un semnal pe care corpul îl trimite atunci când ceva nu este în regulă. De multe ori, părinții le asociază doar cu febra sau frigul, însă în realitate, aceste tremurături involuntare pot avea cauze variate și nu trebuie ignorate. În timpul frisonului, mușchii se contractă rapid și repetitiv, pentru a produce căldură și a restabili temperatura normală a organismului. De aceea, spun specialiștii, copilul poate părea că tremură din tot corpul, are pielea rece, buzele vinete și dinții care „clănțănesc“.



Frisoanele apar adesea la începutul unei infecții, atunci când temperatura internă crește brusc. Acesta este, de fapt, modul prin care organismul se apără și își activează sistemul imunitar. În astfel de situații, febra și frisoanele merg mână în mână, anunțând o luptă internă cu un virus sau o bacterie. Gripa, răcelile severe, pneumonia sau infecțiile urinare pot debuta exact în acest fel. Alteori însă, frisoanele apar fără ca termometrul să indice o temperatură crescută. În aceste cazuri, cauzele pot fi mult mai diverse: expunerea la frig, hipoglicemia, lipsa de fier, tulburările hormonale, unele boli autoimune sau reacții adverse la medicamente. Uneori, frisoanele trec la fel de repede cum au apărut, lăsând copilul obosit, dar fără alte simptome. Alteori, ele sunt primul indiciu al unei boli care urmează să se manifeste.