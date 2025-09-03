Foarte mulți părinți se plâng de insomnia la copii sau alte tulburări ale somnului la vârste foarte mici. Din păcate, unii dintre ei se confruntă cu această situație de săptămâni sau chiar luni de zile, iar de vină pentru insomniile micuților pot fi anumite obiceiuri greșite sau anumite afecțiuni de care ei suferă.



Cu toții suntem conștienți de faptul că, pentru dezvoltarea normală și sănătoasă a copiilor, somnul este un factor extrem de important. De regulă, nou-născuții dorm în cicluri de somn de câte 50-60 de minute, fără să resimtă trecerea de la zi la noapte. Apoi, începând cu vârsta de patru luni, bebelușul poate dormi chiar și 6-8 ore pe noapte, neîntrerupt, iar până la vârsta de 6 luni, în jur de 10-12 ore. Problema este că bebelușii se trezesc în mod repetat în timpul nopții chiar și la vârsta de nouă luni. Unii dintre ei adorm fără ajutor, în timp ce alții necesită intervenția părinților.



Mai târziu, copiii de vârstă școlară au nevoie de 9-12 ore de somn pe noapte, iar dacă timpul de odihnă este mult mai scurt, poate fi vorba de privarea de somn sau de insomnii la copii. Potrivit dr. Paulei Chelărescu, părinții pot sesiza tulburările de somn ale școlarilor prin următoarele simptome: copilul nu adoarme în 15-30 de minute după ce merge la culcare ori se trezește foarte greu dimineața și acuză stări de oboseală. De asemenea, el pare a nu avea energie în timpul zilei și acuză somnolență la școală.



Totodată, a precizat specialistul, copiii au nevoie de o rutină în modul de viață, respectiv de ore regulate de somn, trezire, masă și joacă. De ce? Pentru că atunci când această organizare lipsește, creierul celor mici devine confuz, iar oboseala conduce la stări de iritabilitate care afectează profund capacitatea de odihnă. După aceea, începând cu vârsta de şase luni, bebelușul conștientizează ce se întâmplă în jurul său și devine temător atunci când este lăsat singur în pătuț. În acest caz, este de preferat să nu îi potoliți plânsul prin alăptare (când nu este cazul), legănat sau cântat, altfel nu se va obișnui să adoarmă fără eforturile unui părinte. În schimb, îi puteți vorbi în șoaptă sau puteți mângâia copilul pe spate, ușor, astfel încât să îl asigurați că îi sunteți aproape. Țineți aprinsă o lumină de veghe și încurajați, pe cât posibil, bebelușul să adoarmă singur. O categorie comună de cauze ale tulburărilor de somn la copii include alergiile, astmul și infecțiile tractului respirator. Colicii, refluxul de acid gastric, durerile de urechi şi de dinți sunt probleme care împiedică bebelușii să se bucure de odihnă așa cum ar trebui.