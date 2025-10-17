Vitamina A este un nutrient esențial pentru vedere, imunitate, piele și procesul de regenerare celulară. Medicii susțin că, atunci când nivelul acesteia scade, corpul începe să transmită semnale: ochi uscați, dificultăți de adaptare la întuneric, piele uscată sau inflamată, erupții cutanate, acnee persistentă și infecții frecvente la nivelul gâtului sau pieptului. În cazuri severe, pot apărea pete pe cornee și chiar risc de orbire. De asemenea, vindecarea lentă a rănilor sau sensibilitatea crescută la infecții pot indica o deficiență.



Precizăm că vitamina A se regăsește atât în produse animale (ficat, ouă, pește, lactate), cât și în legume bogate în beta-caroten, precum morcovii, cartofii dulci, spanac etc. De obicei, deficiența este mai frecventă în rândul copiilor, femeilor însărcinate, vârstnicilor și celor cu probleme digestive. Deși suplimentele pot ajuta, administrarea lor trebuie făcută doar la recomandarea medicului, deoarece un exces poate deveni toxic. Tocmai de aceea, recunoașterea din timp a semnelor deficitului poate preveni complicațiile. Așadar, ascultați-vă corpul și aveți grijă de el!