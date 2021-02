Cosmeticele expirate vă pot provoca diverse iritații

Femeile folosesc, uneori, și produse mai vechi de machiaj, care au termenul de garanție depășit. Înainte de a face acest lucru, reprezentantele sexului frumos ar trebui să știe că toate tuburile de rimel vechi, rujurile colecționate de ani întregi, pensulele, bureții conțin mai multe tipuri de bacterii, a căror asociere poate provoca leziuni și infecții cutanate și subcutanate ce pot fi destul de severe.

Ochii pot fi cel mai ușor lezați de cosmeticele expirate, deoarece produsele de machiaj destinate lor, mascara, dermatograful și fardul de pleoape, au termene de valabilitate relativ scurte, în comparație cu produsele pentru buze și ten.

În general, spun specialiștii, produsele cosmetice sunt concepute astfel încât termenul de valabilitate să coincidă cu timpul de folosire a unui produs. Adică, o mascara are termen de valabilitate șase luni din momentul desigilării, are între șapte și zece ml, adică o cantitate care ajunge maximum trei luni, dacă este folosit zilnic, aplicat într-un singur strat. Pudrele rezistă cel mai bine în timp, adică 36 de luni, sub formă liberă sau compactă, iar rujul rezistă cel mult doi ani. Dacă veți continua să îl folosiți, puteți avea probleme cu buzele, care se pot usca și irita, iar în unele cazuri veți avea senzația de arsură și mâncărime. Potrivit dr. Angela Buzoiu, alte afecțiuni provocate de fardurile expirate sunt iritațiile, însoțite de prurit local sau edem, care pot evolua spre dermatite alergice de contact sau eczeme.