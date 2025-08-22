Creatina este unul dintre cele mai populare suplimente din lumea sportului și fitnessului, apreciată în special pentru efectele sale asupra forței și masei musculare. Deși nu este un agent direct de ardere a grăsimilor, studiile arată că poate contribui indirect la procesul de slăbire, influențând pozitiv compoziția corporală. Această substanță este produsă natural în ficat, rinichi și pancreas, fiind formată din trei aminoacizi: arginină, glicină și metionină. Aceasta se regăsește și în alimente precum carnea roșie, peștele sau laptele, dar este adesea consumată sub formă de supliment de către cei care doresc să își îmbunătățească performanțele fizice. Rolul principal al creatinei este acela de a susține producerea de energie în timpul exercițiilor de intensitate mare și durată scurtă, cum sunt cele de forță.



De asemenea, prin consumul de creatină, mușchii rețin mai multă apă, ceea ce poate duce la o creștere temporară în greutate. Pe termen lung, însă, suplimentarea cu creatină contribuie la dezvoltarea masei musculare slabe, proces care este deseori însoțit de o reducere a țesutului adipos. Țesutul muscular este activ metabolic, ceea ce înseamnă că arde calorii chiar și în stare de repaus. Astfel, cu cât o persoană are mai multă masă musculară, cu atât organismul va consuma mai multă energie zilnic, facilitând pierderea în greutate în combinație cu o dietă echilibrată și activitate fizică regulată. De reținut că creatina susține inclusiv recuperarea musculară după eforturi intense. Deși nu influențează în mod direct arderea grăsimilor, permite desfășurarea unor antrenamente mai eficiente și mai frecvente, contribuind, astfel, la un consum caloric mai ridicat și, implicit, la scăderea masei de grăsime