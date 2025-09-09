Departe de a fi o problemă de greutate, celulita este, de fapt, rezultatul unei lupte constante între grăsimea stocată sub piele și țesutul conjunctiv care o ține pe loc. Atunci când acest echilibru este perturbat, grăsimea împinge stratul superior al pielii în sus, în timp ce fibrele de colagen trag în jos, formând acea textură ondulată, cunoscută popular sub denumirea de „coajă de portocală”. Potrivit specialiștilor, aceasta afectează în principal femeile, indiferent de numărul de kilograme și este localizată mai ales pe coapse, fese, abdomen și, uneori, pe brațe. Apariția celulitei este influențată de mai mulți factori, începând cu dezechilibrele hormonale, mai ales în ceea ce privește estrogenul, insulina și cortizolul. Pe lângă influența hormonilor, un rol important îl joacă și circulația limfatică încetinită, stilul de viață sedentar, stresul prelungit, fumatul și o alimentație bogată în zahăr rafinat, sare și grăsimi saturate.



Din fericire, cremele anticelulitice pot juca un rol real în combaterea aspectului neplăcut al pielii, însă doar dacă sunt parte a unui ritual complet, care implică aplicare zilnică, masaj susținut și un stil de viață echilibrat. Acestea ajută la stimularea microcirculației, îmbunătățesc drenajul limfatic, contribuie la fermitatea pielii și reduc aspectul denivelat. Cu toate acestea, rezultatele nu apar peste noapte. Primele semne de îmbunătățire pot fi observate după două-trei săptămâni de utilizare constantă, iar pentru efecte vizibile și de durată este necesară o cură de cel puțin șase săptămâni.