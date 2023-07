Cremele de fotoprotecţie, un "must have" pe timpul verii

Odată cu sosirea verii, foarte multă lume va merge la plajă, unde este obligatoriu să folosiţi cremele de fotoprotecţie, dacă nu vreţi ca pe viitor să riscaţi de a dezvolta cancer de piele, din cauza expunerii la razele ultraviolete. Reţineţi, însă! Crema protectoare nu trebuie folosită doar atunci când vă expuneţi la soare, în scopul bronzării, ci şi atunci când petreceţi tot mai mult timp în aer liber, chiar şi în zilele înnorate.



Specialiştii spun că loţiunea protectoare trebuie să aibă specificat „spectru larg -protecţie împotriva UVA şi UVB”. În prezent, există două tipuri de astfel de produse: cele chimice, care pătrund prin piele şi au un spectru mai îngust de absorbţie al razelor solare şi cele minerale, care sunt cele mai eficiente şi conţin de obicei zinc şi dioxid de titan, rămânând la suprafaţa pielii.



De asemenea, trebuie să fiţi atenţi la factorul de protecţie, SPF 15 şi SPF 50. SPF reprezintă factorul de protecţie la acţiunea razelor UVB, iar numărul care însoţeşte SPF măsoară, practic, timpul necesar apariţiei arsurii solare dacă se foloseşte crema sau nu. De exemplu, pentru SPF 15, va dura de 15 ori mai mult timp până la apariţia arsurii decât dacă nu aţi aplica crema. În ceea ce priveşte blocarea (absorbţia) razelor UVB, SPF15 absoarbe 94% din radiaţii, SPF 30 absoarbe 97% din radiaţii, iar SPF 50 absoarbe 97% din radiaţii. Iată că în ceea ce priveşte absorbţia UVB, diferenţa este foarte mică, de doar 4% între SPF 15 şi SPF 50. „Pentru copii a apărut crema de fotoprotecţie cu tentă colorată- albastră. Aceasta este o metodă distractivă pentru copii şi liniştitoare pentru părinţi prin care ne asigurăm că am aplicat crema peste tot. Tenta colorată dispare rapid, dar copilul va fi cu siguranţă mai cooperant pe plajă”, a precizat dr. Oana Clătici. Specialistul a adăugat că există şi creme speciale destinate persoanelor cu alergii şi piele sensibilă sau rozacee, pentru cele care au hiperpigmentaţii, acnee, precum şi diferite forme de prezentare. În principiu, trebuie să alegeţi în primele zile de expunere la soare, crema cu SPF 50, iar după câteva zile puteţi utiliza şi SPF mai mic. Nu uitaţi! Este foarte importantă aplicarea corectă: cu 20 de minute înainte de expunerea la soare şi reînnoirea ei după 2-3 ore. Aplicând o cantitate mică pe o porţiune prea mare de corp scade nivelul de protecţie. De asemenea, expunerea la soare se va face între orele 10.00-16.00. În plus, purtaţi haine care să acopere cât mai mare parte a corpului şi ochelari de soare. Un alt lucru important se referă la valabilitatea acestor produse. De regulă, cele mai multe creme de plajă au un termen de utilizare de până la 12 luni de la data de cumpărare, perioadă la sfârşitul căreia producătorii nu mai oferă garanţie pentru abilitatea loţiunilor de a bloca razele ultraviolete. Aşadar, este recomandat să înlocuiţi produsele în fiecare vară. În caz contrar, eficienţa lor se va deteriora considerabil după această perioadă, iar ingredientele active îşi vor pierde puterea şi riscaţii să rămâneţi cu foarte puţină sau zero protecţie împotriva razelor ultraviolete dăunătoare.