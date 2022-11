Crețișoara vă ajută împotriva multor boli

Alchemilla sau crețișoara este o plantă cunoscută în medicina naturistă pentru potențialul său de a trata afecțiunile asociate cu sănătatea femeilor. Ea este utilizată adesea împotriva simptomelor menstruației și menopauzei. Unele studii arată că crețișoara este utilă și în caz de dismenoree și leucoree. În plus, are calități astringente.



Potrivit cercetărilor, ea este de ajutor în afecțiuni precum: chisturi, fibroame, infertilitate, endometrioză, probleme menstruale și ciclu menstrual alterat. Totodată, este de folos în cazul alterării hormonilor reproductivi și tiroidieni, dar are efecte și în boli ale aparatului digestiv: afecțiuni gastrice și intestinale, enterite, diaree, spasme stomacale și balonări. În același timp, are indicații în boli ale sistemului nervos: insomnie, cefalee, astenie, oboseală nervoasă, epilepsie, scleroză multiplă, dar și în boli metabolice, precum diabetul zaharat, obezitatea și celulita.