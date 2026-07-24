

Tot mai multe persoane aleg, în ziua de azi, terapii moderne pentru recuperare, tonifiere și menținerea unei stări bune desănătate. Printre acestea se numără criosauna, o procedură extrem de apreciată, care folosește expunerea controlată la temperaturi extrem de scăzute pentru a activa răspunsurile naturale ale organismului.

Criosauna reprezintă o formă de crioterapie în care corpul este expus pentru câteva minute la temperaturi foarte scăzute, într-un mediu special conceput pentru această procedură.

Spre deosebire de frigul obișnuit, această expunere este scurtă și controlată, iar scopul este activarea mecanismelor de adaptare ale organismului.

„În timpul ședinței, corpul reacționează la frig printr-un proces natural de protecție, care implică modificări temporare ale circulației sanguine și stimularea sistemelor de reglare internă. Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale criosaunei este legat de recuperarea după efort fizic. Persoanele care fac sport sau au un stil de viață activ aleg această terapie pentru senzația de relaxare musculară și pentru sprijinul oferit în perioada de refacere după antrenamente solicitante. Prin stimularea circulației și reducerea temporară a senzației de disconfort muscular, criosauna poate fi inclusă în programele de recuperare, alături de alte metode recomandate de specialiști. Pe lângă efectele asupra recuperării fizice, multe persoane aleg criosauna pentru starea deenergie și revitalizare pe care o resimt după procedură", a precizat Cerasela Brumă, specialist în înfrumusețare.

Practic, expunerea scurtă la frig intens determină organismul să reacționeze rapid, iar multe persoane descriu o senzație de prospețime, tonus și stare generală îmbunătățită.

În plus, pentru cei care se confruntă cu perioade aglomerate sau cu oboseală acumulată, această experiență poate deveni un moment de resetare și revigorare.

Mai mult decât atât, criosauna este apreciată și în domeniul estetic și al îngrijirii corporale. Integrată într-un program complex care include alimentație echilibrată, hidratare și mișcare, terapia poate susține obiectivele legate de tonifiere și remodelare corporală.

Tot mai multe persoane o aleg ca parte a unei rutine de întreținere, alături de alte proceduri de wellness, pentru a avea grijă de aspectul fizic și de starea generală.

Un alt aspect important este legat de efectul pe care această terapie îl poate avea asupra stării de relaxare. Deși experiența frigului intens poate părea provocatoare la început, ședințele sunt rapide, iar senzația de după procedură este descrisă frecvent ca fiind una de energie și revigorare.

