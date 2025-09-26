Aţi dat naştere, de curând, unui copilaş, iar acesta se confruntă cu probleme de sănătate? Specialiştii spun că expunerea la hormonii din mediul intrauterin poate cauza unele anomalii ale organelor genitale ale nou-născutului.



Potrivit dr. Monica Cristescu, medic primar pediatru, de foarte multe ori, cei mici primesc din partea medicilor diagnosticul de criză genitală (hormonală), un fenomen fiziologic la nou-născut, care apare la ambele sexe. Situaţia este întâlnită la aproximativ trei-șase zile de la naştere şi poate dura de la câteva zile până la câteva luni. Această criză este determinată de pătrunderea hormonilor materni în circulaţia fetală, care induc o activitate tranzitorie a glandelor sexuale ale nou-născutului.



„Spre exemplu, la fetiţe, criza genitală se manifestă prin tumefierea (mărirea în volum) glandelor mamare, uneori întărire. La presiune, se poate elimina o secreţie asemănătoare colostrului matern, care nu se stoarce, întrucât stoarcerea poate provoca infecţii. Totodată, fetiţele se pot confrunta cu scurgeri vaginale albicioase, ce pot fi însoţite, uneori, cu striuri de sânge. De asemenea, este posibil ca pe nas şi bărbie, copilul să aibă glandele sebacee hipertrofiate. La băieţi, criza genitală se manifestă prin tumefierea glandelor mamare. La acestea se adaugă mărirea în volum a testiculelor şi edemul la nivelul penisului”, a explicat medicul.



Specialiştii susţin că acest tip de criză genitală trece, de obicei, în câteva săptămâni, fără administrarea unui tratament. Totuşi, fiţi atenţi la secreţiile celui mic, pentru că, dacă acestea persistă, este necesar să vă adresaţi medicului pentru prescrierea unui tratament. În tot acest timp, umflarea organelor genitale este absolut normală, dar pot exista şi situaţii în care acest aparat genital să prezinte forme inflamatorii, ceea ce va putea fi rezolvat numai medicamentos. De cele mai multe ori, astfel de crize genitale apar ca urmare a unui exces de hormoni existent în organismul mamei, transmis mai apoi fătului după naştere.



Trebuie să ştiţi că aceste manifestări sunt, de regulă, benigne, fiind necesară doar o igienă locală corespunzătoare, pentru a preveni suprainfecţiile. Reţineţi că antibioticele se administrează numai pentru tratamentul unei infecţii bacteriene, indiferent de vârstă, cu menţiunea că, în funcţie de vârsta şi de tipul infecţiei, se aleg diferite tipuri de antibiotice.



Pentru un tratament cât mai eficient, părinţii sunt sfătuiţi să ţină legătura cu medicul curant, căruia să-i solicite informaţii şi lămuriri referitoare la diagnosticul copilaşului. Nu vă trataţi copiii după recomandările vecinilor, ale rudelor sau din ce citiţi pe internet, pentru că medicul este singurul care cunoaşte diagnosticul exact şi cel mai în măsură să vă dea tratamentul necesar în cazul fetiţei sau al băieţelului dumneavoastră.