Nu de puține ori, o simplă durere abdominală poate fi semnalul de alarmă al unei afecțiuni care necesită atenție imediată. Crizele biliare, cunoscute și sub numele de colici biliare, se numără printre cele mai frecvente cauze ale durerii bruște din partea superioară dreaptă a abdomenului. De cele mai multe ori, aceste episoade apar la câteva ore după o masă copioasă, bogată în grăsimi, și sunt mai frecvente noaptea.



Câteodată, durerea poate fi atât de intensă, încât iradiază către umăr sau omoplatul drept, iar unii pacienți o confundă chiar cu o durere de inimă, mai ales atunci când se simte și în zona pieptului. „Colica biliară apare spontan și, în multe cazuri, impune intervenție medicală imediată. Durerea poate fi însoțită de greață, vărsături, agitație și intoleranță alimentară. Este important ca semnele clinice să fie evaluate în ansamblu - febră, puls, tensiune, starea generală - pentru a decide dacă este nevoie de tratament chirurgical de urgență sau doar de monitorizare atentă”, a explicat dr. Diana Cândescu.



Potrivit acesteia, în absența unui diagnostic clar, nu este recomandat tratamentul empiric. „Pacientul trebuie mai întâi stabilizat, apoi supus unor investigații imagistice, precum ecografia abdominală, pentru a identifica sursa durerii și a stabili conduita corectă”, a adăugat specialistul.



Printre factorii care pot declanșa astfel de crize se numără mesele grele, prăjelile, stresul intens, efortul fizic exagerat și anumite emoții puternice. Durerea poate dura de la câteva zeci de minute până la câteva ore și, în lipsa tratamentului, poate reveni oricând, fără un tipar clar. „Colica biliară nu are întotdeauna manifestări clasice. Există forme în care simptomele sunt minime și trecătoare, dar și episoade explozive, cu durere violentă, care pot corespunde eliminării unui calcul. Sunt cazuri în care apar frisoane, febră sau chiar pierderea temporară a cunoștinței. De aceea, evaluarea medicală trebuie să fie una riguroasă, făcută cu discernământ”, avertizează dr. Cândescu.



În cele mai multe situații, cauza principală este litiaza biliară, adică prezența calculilor la nivelul vezicii biliare, care blochează temporar fluxul bilei. Totuși, nu doar pietrele pot da aceste simptome, Uneori, este vorba de o dischinezie biliară, colecistită sau infecții biliare, inclusiv în lipsa calculilor. Diagnosticul diferențial este esențial, mai ales că simptomele pot semăna cu alte afecțiuni digestive sau cardiace.



În afara perioadelor acute, investigațiile de laborator și cele imagistice sunt utile pentru o diagnosticare completă. Ecografia abdominală este, în general, suficientă pentru identificarea calculilor biliari, dar în unele cazuri se recomandă și alte proceduri, cum ar fi tubajul duodenal. În criză, tratamentul constă în calmarea durerii cu antialgice, hidratare perfuzabilă, aplicarea locală a gheții și un regim alimentar strict, pe bază de lichide ușoare și zaharuri.

