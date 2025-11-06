Mulți dintre noi luăm pastile fără să ne gândim prea mult la cum o facem. O durere de cap, o răceală sau o tulburare digestivă și imediat apelăm la dulăpiorul cu medicamente, convinși că știm exact ce ne trebuie. În realitate, modul greșit de administrare a pastilelor poate reduce efectul tratamentului sau chiar provoca reacții nedorite.



Cele mai frecvente greșeli apar din grabă sau neatenție. Una dintre ele este păstrarea medicamentelor „pentru data viitoare”, mai ales a antibioticelor. Acest obicei nu doar că le face inutile, dar contribuie și la apariția rezistenței bacteriene. O altă greșeală des întâlnită este combinarea mai multor medicamente care conțin aceeași substanță activă, cum ar fi paracetamolul regăsit atât în pastilele simple, cât și în cele pentru răceală.



Tot din neatenție, multe persoane iau pastilele pe stomacul gol, deși prospectul indică foarte clar că trebuie administrate după masă. Acest lucru poate irita stomacul și reduce eficiența tratamentului. De asemenea, unii zdrobesc comprimatele pentru a le înghiți mai ușor, fără să știe că, astfel, substanța activă se eliberează prea repede și poate deveni toxică.



O altă problemă este lipsa atenției la prospect și la data de expirare. Puțini citesc instrucțiunile până la capăt, iar combinațiile între medicamente pot provoca efecte neașteptate.

