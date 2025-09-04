Tot mai mulți părinți ajung, din diverse motive, să folosească lapte praf pentru hrănirea bebelușilor. Fie că este vorba despre lipsa laptelui matern, întoarcerea timpurie la serviciu sau opțiuni personale, alegerea formulei potrivite devine o decizie importantă, adesea copleșitoare. Laptele praf a evoluat semnificativ în ultimele decenii, apropiindu-se tot mai mult de compoziția laptelui matern. Cercetările arată că formulele moderne sunt echilibrate nutrițional și adaptate diferitelor etape de dezvoltare. Chiar și așa, părinții trebuie să navigheze printre zeci de opțiuni, etichete și promisiuni, fără a pierde din vedere un adevăr esențial: nu există un lapte perfect, ci doar un lapte potrivit copilului vostru. De exemplu, unele conțin acizi grași care susțin dezvoltarea cerebrală, altele includ prebiotice sau probiotice menite să ajute sistemul digestiv imatur al bebelușului. De asemenea, există formule hipoalergenice, cu proteine parțial hidrolizate, dar și variante fără lactoză, extensiv hidrolizate sau pe bază de aminoacizi, recomandate doar în cazuri speciale și întotdeauna la indicația medicului. Acestea nu sunt produse comerciale obișnuite, ci formule terapeutice, cu gust diferit și costuri mai ridicate. Specialiștii susțin că, deși tentația de a schimba formulele la primul semn de disconfort este mare, specialiștii avertizează că nu orice colică, scaun modificat sau episod de reflux înseamnă intoleranță. În concluzie, trebuie să știți că, dincolo de etichete, reclame sau experiențele altor părinți, decizia legată de hrănirea bebelușului trebuie să fie una informată, personalizată și susținută medical.