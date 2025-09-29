Scalpul este una dintre cele mai frecvent afectate zone când vine vorba de afecțiuni dermatologice, iar două dintre cele mai întâlnite probleme sunt dermatita seboreică și psoriazisul. Deși par similare la prima vedere, mai ales prin apariția de scuame și zone iritate, cele două boli de piele au cauze diferite și necesită tratamente distincte. De aceea, este important să știţi cum le puteţi deosebi. Potrivit specialiştilor, atunci când dermatita seboreică afectează pielea capului, aceasta se manifestă prin apariția unor coji subțiri, galben-aurii sau albicioase, care au adesea un aspect gras și se pot însoți de mâncărime. În schimb, psoriazisul se prezintă, de obicei, cu plăci bine delimitate, acoperite de scuame groase, uscate, de culoare alb-argintie. Aceste leziuni pot apărea strict pe scalp sau pot depăși linia părului, întinzându-se pe frunte, ceafă sau urechi. O diferență importantă o reprezintă și localizarea altor leziuni pe corp: în timp ce dermatita seboreică rămâne, în general, în zonele cu producție mare de sebum, psoriazisul poate apărea și pe coate, genunchi, spate, unghii sau chiar palme și tălpi. Pentru persoanele afectate, diferențierea între cele două afecțiuni poate fi dificilă fără ajutor medical. Aşadar, consultul dermatologic este esențial pentru un diagnostic corect și alegerea unei strategii de tratament potrivite. Deși ambele pot fi gestionate eficient cu tratamente adecvate, ignorarea simptomelor sau automedicația pot agrava situația. Cert este că pielea capului transmite adesea primele semnale ale unor dezechilibre interne sau externe, iar înțelegerea acestor semnale este primul pas spre vindecare.