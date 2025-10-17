Obținerea unei greutăți sănătoase nu este rezultatul unei soluții miraculoase, ci al unor alegeri zilnice care, în timp, duc la rezultate vizibile și durabile. Arderea grăsimilor într-un ritm constant este esențială nu doar pentru aspectul fizic, ci și pentru sănătatea metabolică. Ca urmare, un stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație corectă, mișcare și odihnă, poate transforma complet felul în care corpul funcționează.



Pentru obținerea siluetei mult visate, o dietă bogată în proteine este un punct de plecare excelent. Alimentele cu un conținut ridicat de proteine susțin masa musculară, reduc pofta de mâncare și accelerează metabolismul.



Potrivit dr. Camelia Damaschin, corpul depune mai mult efort pentru a digera proteinele decât grăsimile sau carbohidrații, ceea ce înseamnă că arde mai multe calorii în proces. Sursele bune de proteine includ carnea slabă, ouăle, lactatele, leguminoasele și semințele.



„În paralel cu alimentația, introducerea antrenamentelor de forță în rutina ta săptămânală poate avea un impact major. Aceste exerciții, care presupun ridicarea de greutăți ajută la dezvoltarea masei musculare. Mușchii sunt mai activi metabolic decât grăsimea, așa că un corp cu mai multă masă musculară va arde calorii chiar și în repaus.



De asemenea, antrenamentele de forță reduc grăsimea viscerală, cea care înconjoară organele interne și crește riscul de boli cronice. Grăsimile sănătoase, deși adesea evitate, joacă un rol important în procesul de slăbire. Uleiul de măsline, avocado, nucile și peștele gras oferă sațietate și susțin echilibrul hormonal. Totodată, un aport adecvat de astfel de grăsimi poate reduce inflamația, sprijini arderea grăsimilor abdominale și ajută la reglarea nivelului de insulină”, a subliniat medicul.



Băuturile îndulcite sunt printre cei mai mari inamici ai unei greutăți echilibrate. Înlocuirea lor cu apă, ceai verde sau cafea neîndulcită este o metodă simplă, dar eficientă de a reduce caloriile goale și de a stimula metabolismul. În plus, hidratarea optimă susține toate funcțiile metabolice ale organismului, inclusiv arderea grăsimilor.



Un aspect adesea neglijat este somnul. Odihna insuficientă afectează hormonii responsabili de foame și sațietate, crescând apetitul și tendința de a face alegeri alimentare nesănătoase. În plus, dormitul între şapte și nouă ore pe noapte poate face diferența între stagnarea în procesul de slăbire și progresul constant. Mai mult decât atât, un corp odihnit este un corp care arde mai eficient grăsimile. Apoi, gestionarea stresului joacă un rol esențial în procesul de slăbire. Nivelurile ridicate de cortizol, hormonul stresului, pot favoriza acumularea grăsimii abdominale și pot încetini metabolismul. Ca urmare, activități precum meditația, plimbările în natură sau hobby-urile relaxante pot contribui la un echilibru hormonal mai bun.