Somniferele sunt medicamente destinate să vă ajute să adormiți sau să mențineți un somn odihnitor, fiind utilizate de cei care se confruntă cu insomnie sau alte tulburări ale somnului. La ora actuală, pe piață există multe tipuri de somnifere, fiecare cu moduri diferite de acțiune și cu efecte specifice asupra organismului. Deși acestea pot fi utile în momentele de criză, este important să le folosiți, însă, cu prudență și în cunoștință de cauză, având în vedere potențialele riscuri.



În general, pastilele acționează prin influențarea unor zone specifice ale creierului care controlează starea de vigilență și somnolență. Unele dintre ele induc somnolența direct, în timp ce altele reduc activitatea creierului care vă ține treaz. În prezent, unele somnifere sunt disponibile fără prescripție medicală și pot fi cumpărate direct din farmacie, dar există și medicamente mai puternice, care necesită o rețetă de la medic.



De exemplu, a precizat dr. Elena Spiridon, somniferele fără prescripție medicală sunt, de obicei, antihistaminice, substanțe care blochează semnalele cerebrale care provoacă vigilența. Ele pot fi utile în cazul unor insomnii ușoare sau temporare, dar nu sunt recomandate pe termen lung. În schimb, somniferele naturale, cum ar fi melatonina sau valeriana, sunt opțiuni populare pentru cei care doresc un tratament mai blând. Melatonina ajută la reglarea ritmului circadian, iar valeriana are un efect calmant asupra sistemului nervos, favorizând un somn mai profund și mai odihnitor.



„Pe de altă parte, somniferele cu prescripție medicală sunt mult mai puternice și acționează asupra unui neurotransmițător din organism, inducând o stare de relaxare profundă și reducând anxietatea. Aceste medicamente pot fi eficiente pentru a ajuta la somn, dar se recomandă utilizarea lor pe termen scurt, din cauza riscului de dependență și a efectelor secundare, cum ar fi oboseala excesivă sau dificultăți de concentrare. Deși somniferele pot părea soluția rapidă pentru o noapte liniștită, este important să le utilizați cu precauție. În primul rând, trebuie să înțelegeți că nu tratează cauza insomniei, ci doar ameliorează simptomele. De aceea, dacă aveți dificultăți cronice de somn, este esențial să căutați soluții pe termen lung, precum îmbunătățirea igienei somnului sau terapia comportamentală. De asemenea, utilizarea frecventă a somniferelor poate duce la toleranță, ceea ce înseamnă că veți avea nevoie de doze mai mari pentru a obține aceleași efecte, ceea ce poate fi riscant“, a subliniat medicul.



Un alt aspect important de menționat este că nu toate persoanele pot folosi somnifere în siguranță. De exemplu, copiii și vârstnicii trebuie să fie foarte atenți în alegerea medicamentelor pentru somn, deoarece aceste grupe de vârstă sunt mai vulnerabile la efectele secundare, cum ar fi confuzia sau riscul de căderi. De asemenea, femeile însărcinate sau care alăptează, precum și persoanele cu afecțiuni precum probleme de rinichi, tensiune arterială scăzută sau convulsii, trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza orice somnifer.