Pe măsură ce vă apropiați de sfârșitul sarcinii, este normal să începeți să simțiți acele senzații de strângere sau încordare în zona abdomenului, cunoscute sub numele de contracții false sau contracții Braxton Hicks. Acestea sunt parte din felul în care corpul vostru se pregătește pentru naștere, dar poate fi uneori dificil să le diferențiați de cele reale ale travaliului. Medicii spun că este esențial să înțelegeți că, spre deosebire de contracțiile ce anunță venirea bebelușului, cele false sunt temporare, nu cresc în intensitate și nu determină dilatarea colului uterin. Ele pot apărea încă din săptămâna a 16-a de sarcină și devin mai frecvente pe măsură ce termenul se apropie. Mai mult decât atât, ele ajută uterul să se tonifieze și să regleze fluxul sanguin în această zonă, ceea ce poate contribui la prevenirea unor complicații și chiar la reducerea durerilor de spate care însoțesc adesea sarcina.



Este posibil să simțiți aceste contracții ca pe niște încordări sau dureri ușoare, însă ele dispar de regulă după câteva minute și nu se repetă cu regularitate sau intensitate crescândă, spre deosebire de contracțiile reale. Foarte important este ca atunci când apar contracțiile false, să nu încercați să vă alarmați inutil, însă fiți atenți la semnele ce pot indica travaliul real, cum ar fi contracţii regulate, dureri intense, sângerări sau scurgerea lichidului amniotic. În astfel de situații, nu ezitați să contactați medicul sau să mergeți la spital.