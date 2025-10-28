Prediabetul reprezintă o situație în care nivelul glicemiei este mai ridicat decât normal, dar încă nu a atins pragul care să confirme diabetul zaharat de tip 2. Această condiție poate să nu vă dea semne evidente, însă este un semnal important că organismul nu procesează corect zahărul din sânge. Potrivit specialiştilor, dacă vă măsurați glicemia pe nemâncate și valorile se încadrează între 100 și 125 mg/dl, este posibil să vă aflați în această fază premergătoare diabetului. Este esențial să înțelegeți că prediabetul nu apare dintr-o singură cauză, ci dintr-un cumul de factori. Astfel, greutatea corporală crescută, mai ales în zona abdomenului, este unul dintre cei mai importanți indicatori. Vârsta joacă, de asemenea, un rol important, iar riscul crește după 45 de ani. Stilul de viață sedentar, alimentația bogată în carne procesată, zaharuri și produse de patiserie vă pot afecta capacitatea organismului de a folosi corect glucoza. În plus, anumite afecțiuni, precum hipertensiunea arterială, sindromul ovarelor polichistice sau istoricul de diabet gestațional, pot contribui la apariția prediabetului. Pentru a vă proteja sănătatea, este recomandat să adoptați obiceiuri sănătoase: să faceți mișcare regulat, să aveţi o dietă echilibrată, bogată în legume, fructe și cereale integrale și să evitați alimentele procesate și bogate în zahăr.