Cercetările au arătat că radiațiile ultraviolete (UV) sunt un factor semnificativ asociat atât cu cancerele de piele non-melanom, cât și cu cele de melanom. Din fericire, multe pălării oferă mai multă protecție decât o șapcă obișnuită. Indiferent dacă ești în căutarea pălăriei de soare visate sau ai una acasă pe care îți place să o porți, iată cum poți ști dacă oferă o protecție solară bună.



În primul rând, pălăria ar trebui să aibă un bor care să înconjoare complet capul. Un bor mai lat oferă mai multă protecție, dar nu este recomandată una atât de lată încât să-ți cadă pe față și să-ți obstrucționeze vederea. Educatorii în sănătate publică, menționează că borul pălăriei ar trebui să aibă cel puțin 7,5 cm. Asta înseamnă că ar trebui să vă acopere nasul. Dacă faceți cumpărături, aceasta oferă un truc: măsurați borul pălăriei în raport cu un card de credit, care are puțin peste 7,5 cm lățime.



Nu toate pălăriile au clasificare UPF, așa că este posibil să fie nevoie să te bazezi pe alți factori atunci când alegi o pălărie. De exemplu, evită pălăriile cu țesături lejere, cum ar fi pălăriile de paie, deoarece acestea lasă să treacă multă lumină. În mod similar, evită pălăriile din material textil care lasă să treacă multă lumină. (Pentru a verifica, ține pălăria la soare.)



Pălăriile în culori mai închise reprezintă, de asemenea, un avantaj, absorbind mai multe raze înainte ca acestea să ajungă la piele. Pălăriile cu partea inferioară închisă la culoare până la boruri pot absorbi, de asemenea, lumina din mediul înconjurător.



La ce trebuie să fiți atenți



De asemenea, ia în considerare dacă pălăria ta este practică pentru nevoile tale. Este confortabilă? Este respirabilă? Poți vedea clar în ciuda borurilor largi? O poți depozita cu ușurință, astfel încât să o folosești efectiv? De exemplu, poate fi agățată lângă ușa din față, poate încăpea în geanta de plajă sau poate fi pusă în rucsacul de drumeție? Dacă călătoriți frecvent, gândiți-vă cât spațiu ar putea ocupa într-o valiză. În cazul multor pălării de paie, trebuie să întăriți conul cu haine, astfel încât pălăria să-și păstreze forma. Ești dispus să o faci? Asta depinde de tine.



O pălărie elegantă pe care o vei purta cu adevărat este mai bună decât o pălărie „perfectă” pe care nu o vei purta. Pentru unii oameni, a avea protecție solară este mai important decât a arăta puțin ridicol. Pentru alții, stilul poate fi un factor în alegerea unei pălării ideale. La urma urmei, singura pălărie care oferă protecție solară este cea pe care o veți purta efectiv, și aproape orice pălărie va oferi mai multă protecție solară decât nicio pălărie.



Problema devine mai pronunțată la mijlocul zilei, vara și la altitudini mai mari. Dar chiar dacă vă aflați la mare, dimineața, aplicați crema de protecție solară. Asigurați-vă că aplicați suficientă cremă și reaplicați-o la fiecare două ore, dacă sunteți afară. Dacă totuși alegi să porți o șapcă, asigură-te că te dai cu cremă de protecție solară pe gât și pe urechi, pe lângă față.

