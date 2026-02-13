Sarcina aduce multe schimbări în corp, iar cavitatea orală nu face excepție. Hormonii influențează gingiile, apetitul se modifică, iar uneori apar pofte pentru alimente dulci sau acide. Toate acestea pot afecta sănătatea dinților, chiar dacă înainte nu ai avut probleme.

Multe femei evită dentistul în această perioadă de teamă că asta ar putea afecta sarcina în vreun fel. În realitate, controalele și igienizările sunt chiar recomandate, iar medicul îți va spune exact ce tratamente sunt sigure. Unele afecțiuni au o mai mare incidență în timpul sarcinii, din cauza schimbărilor hormonale. Un exemplu este candidoza bucală, însă ea poate fi gestionată foarte bine prin tratament și măsuri de prevenție, potrivit https://www.dentalelite.ro/.

Periajul dentar corect, de două ori pe zi

În timpul sarcinii, gingiile se pot inflama mai ușor. Pot sângera la periaj sau pot deveni mai roșii și mai sensibile. Această problemă poartă numele de gingivită de sarcină și este destul de frecventă, mai ales în al doilea și al treilea trimestru și este cauzată de schimbările hormonale.

Periajul corect, de două ori pe zi, și folosirea aței dentare ajută la reducerea inflamației. Dacă observi sângerări frecvente, e bine să programezi un control la dentist.

Clătește gura cu apă după fiecare gustare

Multe gravide simt nevoia să mănânce mai des sau poftesc la alimente dulci sau acide. Gustările frecvente expun dinții la zahăr și cresc riscul de carii.

Chiar și așa, ai la îndemână metode simple să protejezi dantura de zahăr. După fiecare gustare, clătește gura cu apă sau spală-te pe dinți dacă ai ocazia.

Ai grijă la sănătatea smalțului

Vărsăturile frecvente expun dinții la acid gastric. Acesta poate slăbi smalțul și poate crește sensibilitatea dentară. După un episod de vărsături, nu te spăla imediat pe dinți. Clătește gura cu apă sau cu o soluție ușor alcalină și așteaptă aproximativ 30 de minute înainte de periaj.

Vizitează-ți dentistul cu regularitate

Controalele de rutină și igienizările profesionale sunt considerate sigure în timpul sarcinii. Medicul va evita procedurile care nu sunt necesare și va alege doar tratamentele potrivite pentru această perioadă. De asemenea, consultă-te cu medicul ginecolog înainte de orice tratament.

Studiile arată că îngrijirea dentară regulată în timpul sarcinii este importantă pentru sănătatea mamei și a copilului, iar tratamentele de bază, cum sunt detartrajul sau igienizarea, pot fi realizate în siguranță, la recomandarea medicului.

Îngrijirea dinților în timpul sarcinii nu este complicată. Cu o rutină simplă și controale periodice, îți protejezi atât zâmbetul, cât și sănătatea generală. În această perioadă, prevenția contează mai mult ca oricând, ca să eviți tratamentele complexe.