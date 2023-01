Cum tratezi herpesul natural

Herpesul este o infectie virala contagioasa si recurenta. Se transmite prin contact direct cu o persoana infectata, iar odata ajuns in corp, virusul nu mai poate fi combatut. Se reactiveaza periodic in baza unei imunitati scazute, stresului, oboselii sau a unui stil de viata dezechilibrat.



Se pare ca este o infectie pe care foarte multe persoane o au fara macar sa stie, pentru ca nu intotdeauna prezinta simptome. Herpesul bucal este cel mai frecvent intalnit, manifestandu-se prin leziuni neplacute la nivelul gurii.



Desi nu exista tartamente care sa trateze definitiv infectia, ai la indemana cateva remedii naturiste care te pot ajuta sa grabesti vindecarea mai rapida a herpesului.



De ce apare herpesul?

Herpesul este denumirea populara a infectiei provocate devirusul herpes simplex(HSV). Acest virus este de mai multe tipuri, insa cel mai comun este cel de tip 1 (HSV-1) care provoaca infectii la nivelul buzelor si ochilor. Virusul herpes simplex de tip 2 (HSV-2) afecteaza de regula organele genitale.



Herpesul bucal nu reprezinta o problema grava de sanatate, dar provoaca o simptomatologie neplacuta. Se manifesta prin aparitia unor leziuni pe suprafata buzelor sau in colturile acestora, care se vindeca in maxim doua saptamani, de la sine.



Incepe prin inrosirea zonei afectate, usturime si macarimi. Apoi apar mai multe basicute mici, adunate la un loc, transparente cu lichid incolor in interior. Dupa ce acestea se sparg, se formeaza o crusta inestetica care provoaca mancarimi si care se vindeca dupa cateva zile, in general, fara sa lase urme.



Vindeca herpesul rapid cu tratamente naturiste

Pentru a vindeca herpesul rapid poti sa apelezi la un medic care iti va prescrie antivirale sau anumiti plasturi.



Pe langa tratamentul medicamentos, exista si unele remedii naturiste care te pot ajuta in ascapa de herpes in cateva ore. Mai jos vei gasi cele mai populare tratamente naturiste.



1. Compresele cu ceai de musetel

Prepara o infuzie mai concentrata de musetel si las-o sa se raceasca la temperatura camerei . Inmoaie o discheta demachianta in ceaiul de musetel si aplic-o pe zona afectata de herpes.



Musetelul are proprietati antimicrobiene si antiinflamatoare, ajutand la vindecarea herpesului mai rapid.



2. Gelul de ale vera

Stim cu totii ca gelul de aloe vera are proprietati curative pentru leziunile de la nivelul pielii, fiind extrem de apreciat in cosmetica. Gelul de aloe vera are proprietati benefice chiar si in caz de herpes.



Aplicat pe zona afectata, gelul de aloe vera va calma senzatia de usturime si mancarimile inca de la debutul herpesului. In plus, are capacitatea de a hidrata si regenera zona afectata, grabind vindecarea leziunilor si atenuand urmele lasate de aceasta.



3. Apa rece sau un cub de gheata

Apa rece sau gheata pot fi si ele utile pentru a ameliora simptomele provocate de herpes. De asemenea, ajuta la reducerea inflamatiei si calmarea durerilor provocate de aceasta infectie.



Pur si simplu, pregateste o compresa dintr-un tifon curat pe care il inmoi in apa rece sau in care infasori un cub de gheata. Aplica compresa rece pe zona afectata de herpes.



4. Usturoi

Chiar daca ti se pare ciudat, usturoiul poate ajuta la garbirea vindecarii herpesului. Datorita compusilor activi pe care ii contine, usturoiul actioneaza ca un antiviral natural.



Decojeste un catel de usturoi, apoi piseaza-l. Aplica usturoiul pisat pe herpes inca de la aparitia eruptiilor. Chiar daca te ustura la inceput, lasa usturoiul sa actioneze, iar efectul nu va intarzia sa apara.



5. Crema de galbenele

Desi considerata banala, crema de galbenele este un remediu naturist eficient chiar si pentru herpes. Are proprietati emoliente, antiinflamatoare, antiseptice si cicatrizante, fiind foarte utila pentru a grabi procesul de vindecare al herpesului.



Cumpara crema de galbenele din farmacii sau din magazinele naturiste si foloseste-o cu incredere in caz de herpes.