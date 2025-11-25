Pe măsură ce temperaturile scad, pielea devine una dintre primele structuri expuse efectelor neplăcute ale sezonului rece. Aerul uscat, vântul puternic, trecerile repetate dintre frigul de afară și căldura din interior, precum și umiditatea scăzută duc la pierderea accelerată a apei din straturile superficiale ale pielii. Toate acestea se traduc prin senzație de piele care „ține“, uscăciune vizibilă, descuamări, mâncărimi, iritații și o sensibilizare accentuată.



În cazul persoanelor predispuse la eczeme sau rozacee, simptomele se pot agrava. Din păcate, iarna nu aduce doar disconfort cosmetic, ci poate afecta real sănătatea barierei cutanate, motiv pentru care o rutină adaptată devine esențială.



Potrivit dr. Beatrice Lazăr, pielea se deshidratează mai repede în sezonul rece, din câteva motive clare. Aerul rece nu poate reține multă umiditate, ceea ce favorizează evaporarea apei la nivelul epidermului. Totodată, vântul și temperaturile scăzute afectează lipidele care se află între celulele pielii, generând microfisuri invizibile prin care hidratarea se pierde mai ușor. În interior, încălzirea centrală, radiatoarele sau aerotermele reduc suplimentar umiditatea aerului, creând un mediu în care pielea se usucă accelerat. În plus, băile fierbinți, foarte tentante în sezonul rece, îndepărtează lipidele naturale de la suprafața pielii, accentuând deshidratarea.



Pentru a combate aceste efecte, este important să folosiți o combinație de ingrediente cu acțiuni complementare. Umectanții precum acidul hialuronic, glicerina, pantenolul sau ureea în concentrații mici atrag apa în stratul superficial al pielii și ajută la menținerea hidratării.



„Emolienții, printre care ceramidele sau unele uleiuri non-comedogene înmoaie pielea și îi redau elasticitatea, reducând senzația de asprime. Ocluzivele, cum ar fi petrolatumul, lanolina purificată sau untul de shea, creează o peliculă protectoare la suprafață, prevenind evaporarea apei și întărind bariera cutanată. Pentru sezonul rece, combinația dintre aceste trei categorii este cea mai eficientă soluție pentru a menține pielea hidratată și protejată. În rutina zilnică, este ideal să introduceți o cremă hidratantă mai bogată la finalul rutinei, mai ales seara. De asemenea, optați pentru produse de curățare blânde, cu texturi cremoase, care nu agresează bariera cutanată și nu îndepărtează excesiv uleiurile naturale“, a explicat medicul.



În același timp, SPF-ul rămâne esențial și în sezonul rece, chiar dacă temperaturile sunt scăzute, cum sunt razele UVA, responsabile de îmbătrânirea prematură, rămân constante tot anul. De asemenea, limitați exfolierea și adaptați utilizarea retinoizilor în funcție de toleranța pielii, pentru a evita iritațiile suplimentare. În plus, un umidificator în locuință poate face o diferență semnificativă, prin creșterea umidității aerului și reducerea uscăciunii accentuate. Nu în ultimul rând, aplicarea produselor hidratante imediat după duș, cât timp pielea este încă ușor umedă, ajută la sigilarea eficientă a apei în epiderm. Altfel spus, hidratarea corectă pe timpul iernii nu este un moft cosmetic, ci un gest terapeutic necesar pentru menținerea sănătății pielii.