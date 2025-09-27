În special în sezonul rece, când răcelile și gripele sunt la ordinea zilei, organismul nostru are nevoie de tot sprijinul posibil pentru a lupta eficient împotriva bolilor. Dincolo de medicamente sau suplimente, există o soluție simplă, accesibilă și delicioasă: băuturile naturale preparate din ingrediente bogate în vitamine, minerale și antioxidanți. Tot mai mulți specialiști recomandă consumul regulat de sucuri și smoothie-uri proaspete, dar și de ceaiuri și ape infuzate, pentru susținerea imunității. Aceste băuturi nu doar că oferă o doză consistentă de nutrienți esențiali, dar au și avantajul de a fi ușor de preparat acasă, cu ingrediente naturale, fără aditivi sau conservanți. Una dintre cele mai simple combinații este apa caldă cu lămâie și miere. Împreună, aceste două ingrediente pot calma durerile de gât și pot stimula mecanismele naturale de apărare ale organismului. Spanacul, deși nu pare o alegere obișnuită pentru o băutură, poate fi integrat cu ușurință într-un smoothie verde alături de banane, mere sau kiwi. Conține fier și vitamina C, ambele extrem de importante pentru buna funcționare a sistemului imunitar. Nici morcovii nu trebuie neglijați, mai ales când sunt combinați cu mere și portocale într-un suc delicios, plin de beta-caroten, vitamina C și B6, toate fiind necesare pentru susținerea celulelor imune.