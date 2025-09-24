Sezonul rece vine cu provocări serioase pentru sănătatea părului dumneavoastră. Temperaturile scăzute, vântul puternic și aerul uscat deteriorează structura firului de păr, iar purtarea căciulilor (la un moment dat) poate duce la despicarea vârfurilor și apariția mătreții. În plus, dacă aveți părul vopsit, riscul de decolorare este și mai ridicat. Pentru a combate aceste efecte, susțin specialiștii, puteți introduce în rutina de îngrijire câteva măști simple, dar extrem de eficiente, cu ingrediente naturale care fortifică, hidratează și protejează părul. O opțiune excelentă este masca cu petroleum, un produs care formează un strat protector pe firul de păr. Acesta nu oferă hrănire în sine, dar potențează acțiunea altor ingrediente hidratante și previne deshidratarea.



Pentru un plus de hidratare și suplețe, puteți apela la uleiul de argan, care întărește firul de păr, îi redă elasticitatea, reduce riscul apariției mătreții și previne căderea. De asemenea, uleiul de ricin este un aliat de nădejde pentru perioada toamnei și a iernii. Acesta stimulează circulația la nivelul scalpului, favorizează creșterea părului, intensifică nuanța naturală și reduce riscul de rupere. Datorită conținutului de vitamina E și omega 6, previne despicarea vârfurilor și păstrează hidratarea în profunzime.